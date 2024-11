Óriási vasútfejlesztést jelentett be Lázár János – 100 éve nem volt ilyen

Az elmúlt száz év legnagyobb alföldi vasútépítési fejlesztésére készül a következő két évben a kormány, amely mintegy 600 milliárd forintból fejleszti és alakítja át a Szeged–Kecskemét–Cegléd–Budapest vasúti térséget – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön Kecskeméten a város polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia vezetésével zajló „ÉKM-csúcs Kecskemét” plenáris találkozót követő városházi sajtótájékoztatón.

Lázár János óriási vasútfejlesztést jelentett be / Fotó: Mészáros János

A tárcavezető szerint a Fidesz az egyetlen olyan politikai közösség, amely az Alföld fejlesztését fontosnak tartotta az elmúlt harminc évben, ennek eredménye az is, hogy a korábban agrárváros Kecskemét mára ipari várossá vált. Elmondása szerint nagyrészt a polgármester és csapatának az érdeme, hogy a városban a semmiből létrehozták Európa egyik legfontosabb és Magyarország legnagyobb autóipari centrumát, megszületett Kecskeméten a legnagyobb európai Mercedes-gyár és Magyarország legnagyobb autóipari gyártókapacitása.

Óriási vasútfejlesztést jelentett be Lázár János

Lázár János elmondta azt is, hogy az újonnan épülő szegedi autóipari központ és a debreceni autóipari gyártás kiszolgálása miatt építik újjá a Szeged–Kiskunfélegyháza és a Kiskunfélegyháza–Cegléd vasútvonalat. Erre részben azért van szükség, hogy a munkások könnyebben jussanak el a gyárakba, részben pedig azért, hogy a termékek könnyebben jussanak el a nyugat-európai piacokra.

A beruházás a Kiskunfélegyháza–Szeged vasúti pálya két nyomvonalúvá építésével kezdődik, ami 175 milliárd forintba kerül, majd 3,5 milliárd forintból elkészülnek a Kiskunfélegyháza–Cegléd vonal két nyomvonalúvá válásához szükséges tervek. A miniszter elmondta, hogy mindkét beruházás érinti Kecskemétet, akárcsak a szintén két szakaszban megvalósuló lajosmizsei vasútvonal újjáépítése Budapest irányába. Először a Kecskemét–Dabas szakasz munkálatai zajlanak majd, mintegy 190 milliárd forintból, majd a Dabas-Budapest szakasz következik, amelyre 177 milliárd forintot költenek.

A beruházást európai uniós források mellett hitelből fedezi a magyar állam.

Lázár János azt is felidézte, hogy régóta húzódik a kecskeméti vasútállomás újjáépítése is, noha Kecskemét kész tervekkel rendelkezik egy intermodális közlekedési csomópont kialakításáról, ezért a térségi vasútfejlesztésekkel párhuzamosan a Magyar Államvasutak saját hatáskörben a jövő évben megkezdi a kecskeméti vasúti pályaudvar fejlesztését. A munka magában foglalja a parkolási helyzet rendezését és az autóbusz-közlekedés átszervezését is.