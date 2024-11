Díjazták a hazai cégvezetőket: a Masterplast-vezér kapta a legrangosabb elismerést

Az idén jubiláló, tizedik Bizalom Gálán nyolc kategóriában ismerték el a sikeres magyar vállalatvezetők munkáját, az üzleti példaképnek járó Leader of The Year díjat Tibor Dávid, a Masterplast elnök-vezérigazgatója érdemelte ki.

Leader of The Year: Tibor Dávid, a Masterplast elnök-vezérigazgatója kapta a legrangosabb díjat / Fotó: Bizalmi Kör

A Leader of The Year-verseny célja, hogy komplexen és hitelesen értékelje a hazai cégvezetőket. Összesen hét szempont alapján osztják ki a díjakat, ilyen a vállalkozói szellem, az üzleti teljesítmény, a csapatépítés vagy a digitalizáció. A zsűri három fordulón keresztül értékeli az üzleti paramétereket, majd a versenyzőknek egy komplex pályamunkát kell leadniuk. Az idei gálára ezúttal is a Corinthia Budapest báltermében került sor, a rendezvény népszerűségét jelzi, hogy telt ház volt, 600-an vettek részt rajta. A szervezésért a Gangel Péter által alapított Bizalmi Kör felel, amely az elmúlt 13 évben az ország kiemelkedő vezetői klubjává vált.

A szakmai zsűri tagjai voltak 2024-ben:

Endrei-Kiss Judit, az RTL-Magyarország szervezetért felelős vezérigazgató-helyettese,

Gila Ferenc, a Dun & Bradstreet ügyvezetője,

Kende-Hofherr Krisztina, a TMC Group alapító-ügyvezető igazgatója,

Oszkó Péter, az OXO Technologies Holding Nyrt. alapító-vezérigazgatója,

Szauer Tamás, a HVG Kiadó Zrt. vezérigazgatója,

Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója,

Zolnay Judit, a Zolnay Consulting alapítója

Az idén jubiláló Bizalom Gálán nyolc kategóriában ismerték el a sikeres magyar vállalatvezetők munkáját / Fotó: Bizalmi Kör

Gangel Péter szerint az idei év egyik fő üzenete az volt, hogy kitartással és alázattal mindent el lehet érni. „Mindenki komoly munkát fektet abba, hogy méltó legyen a díjra. Ez egy lehetőség a vezetőknek az önreflexióra, amikor kicsit hátraléphetnek és elgondolkodhatnak, hogy ők milyen vezetők” – fogalmazott a beszédében.

Végh Richárd BÉT-vezér külön kiemelte a nagy számú női vállalatvezetőket, akiket nem a kvóta, hanem a teljesítmény miatt díjaztak. A szervezők szerint utóbbi azért is fontos, mert Magyarországon a női vezetők aránya még mindig viszonylag alacsony. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint 2023-ban a hazai igazgatóságoknak mindössze a 12 százalékát, a vezérigazgatói pozícióknak pedig 5,9 százalékát töltötték be nők, míg a vezetői posztokban a gyengébbik nem aránya 21,5 százalék volt. Ez a szám lényegesen alacsonyabb a globális és az európai uniós átlagnál.