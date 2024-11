Orbán Viktor ezért beszélt fantasztikus évről

Emelkedő minimálbér, duplázódó családi kedvezmény

Az akcióterv másik fontos pillére a jövedelmek vásárlóerejének növelése, amelyet a minimálbér várható jelentős emelése, a családi jövedelemadó-kedvezmények kétlépcsős megduplázása, valamint a munkáshitel program támogat. Ez utóbbi lehetőséget biztosít a fiatal munkavállalóknak, hogy akár négymillió forint kamatmentes hitelt igényeljenek, amely szabadon felhasználható és tízéves futamidő alatt törleszthető. A program a fiatalok pályakezdése mellett a családalapítást és a gyermekvállalást is nagymértékben segíti. A hitelfelvevő nők esetében az első gyermek születése után a törlesztést két évre felfüggesztik, a második gyermek után újabb két év moratórium lép életbe és a tartozás felét elengedik, míg a harmadik gyermek érkezése esetén a teljes fennálló tartozást elengedik.

Biztosítja a költségvetés a nyugdíjak értékállóságát

A jövő évi költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7200 milliárd forintot fordít. A 13. havi nyugdíjra és ellátásra 2025-ben összesen 535 milliárd forintot irányoz elő a büdzsé. A kormány 2021-től építette vissza 13. havi nyugdíjat, a döntés a fokozatos visszaépítésről szólt, 2022-ben azonban a tervezett kétheti juttatás helyett a teljes havi juttatást megkapták az érintettek. Azok is megkapták ezt a juttatást 13. havi ellátás címén, akiknek az ellátását a nyugdíjakkal azonos módon kell emelni.

A Pénzügyminisztérium jelezte: ahogy 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben, 2025 februárjában is mintegy 2,5 millió fő egy teljes havi nyugdíjjal vagy ellátással azonos összegű többletjuttatásban részesül.

A kormány a nők családban betöltött szerepének elismerésére 2025-ben is biztosítja a negyven év jogosultsági idővel rendelkező nőknek a korhatár előtti öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségét. A központi költségvetés erre jövőre közel 490,6 milliárd forintot biztosít. Azokat az idős embereket is támogatja a kormány, akik nyugdíjasként továbbra is aktív szereplői kívánnak maradni a munkaerőpiacnak. Részükre 2025-ben is fennmarad a nyugdíjas munkavállalók jövedelmének szociális hozzájárulási adó- és járulékmentessége.