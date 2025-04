Rendkívüli fordulat: az amerikai külügyminisztérium elmagyarázta, miért törölték valójában Rogán Antalt a szankciós listáról – ez az oka

Trump megmutatta a világnak, mekkora befolyása van Magyarországnak: most mindenki szembesült a valósággal – máris visszavonták Rogán Antal amerikai kitiltását

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter ellen Biden közvetlenül a bukása után vezetett be szankciókat. Donald Trump kormánya azonban most visszavonta a Rogán Antallal szemben hozott szankciókat.