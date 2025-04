Eredményes volt a hatósági vasszigor: leszokott a trükkös akciókról a népszerű ruhamárka

Átláthatóbban fog akciózni a jövőben a magyar piacon az Answear. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elfogadta a ruházati webáruházat működtető lengyel cég vállalásait, és jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül lezárta az eljárást. A vállalkozás részben már az eljárásban is beszüntette kifogásolt árfeltüntetési gyakorlatait, emellett pedig vállalta az általános leárazásaival kapcsolatos kommunikációjának megváltoztatását – ismertette pénteki közleményében a GVH.

A GVH vizsgálatának eredményeként az Answear átláthatóbbá tette akciózási gyakorlatát / Fotó: Grand Warszawski / Shutterstock

A nemzeti versenyhatóság 2023-ban három hazai online ruha- és cipőkereskedővel szemben indított versenyfelügyeleti eljárásokat. A CCC vizsgálata 2024 szeptemberében zárult le, hasonló kötelezettségvállalást elfogadásával. Az About You üzemeltetőjével szembeni eljárás még most is tart.

A GVH hangsúlyozta, hogy az akciók és kedvezmények mértékének, illetve azok viszonyítási alapjának valós és világos ismertetése kiemelt fontosságú elvárás a fogyasztók szempontjából, hiszen ez teszi lehetővé számukra a termékárak megfelelő összevetését, az akciók keretében kínált előnyök, megtakarítás megítélését.

Értő fülekre talált a GVH

Az Answear webáruház lengyel üzemeltetője az eljárás során együttműködött a Versenyhivatallal, már az ügyindítást követően felhagyott a GVH által vizsgált egyes árfeltüntetési gyakorlataival. Az Answear vállalta azt is, hogy termékei akciós hirdetésének időtartamát önkéntes módon, részletes és nyomon követhető képlet szerint korlátozni fogja:

egy legalább 30 napos eredeti áron történő értékesítést követően

legfeljebb 60 napig (illetve további árcsökkentés esetén további 60 napig) hirdeti termékeit akciósként.

A cég vállalása biztosítja, hogy az akciók és leárazások kommunikációja nem nyúlik túlságosan hosszúra – szemben a vizsgált időszakkal, amikor a leárazás időtartama jellemzően érdemben, akár többszörösen is meghaladta a kezdeti, bevezetéskori teljes ár alkalmazásának időtartamát, illetve bizonyos termékek esetén éveken át folyamatosan tartott.

A GVH szerint a kötelezettségvállalás elősegíti, hogy az akciók értékét a fogyasztók megfelelően fel tudják mérni. Ahhoz ugyanis, hogy a feltüntetett kedvezmény valós megtakarítást jelezzen, szükséges, hogy annak viszonyítási alapja egy, a kedvezményes időszakhoz mérten is kellően hosszú ideig érvényesülő ár legyen.