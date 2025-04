A házi macskákban, vadállatokban is előfordult madárinfluenza-vírus Európában

A madárinfluenza H5N1 vírusának kimutatása túlnyomórészt Közép-, Nyugat- és Délkelet-Európában volt jellemző a vizsgált időszakban – írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) híradására hivatkozva. A vadon élő madaraknál észlelt vírus legtöbbször vízimadarakat, különösen néma hattyúkat, ludakat és szürke gémeket érintett.

A madárinfluenza vírusa jobban vszélyezteti a szabadtartásos állományt / Fotó: AFP

A baromfiban előforduló járványkitörések között mérsékelt másodlagos terjedést figyeltek meg, és a szabadtartásos baromfiállományok fertőzésnek való kitettsége továbbra is fontos kockázati tényező maradt a vadon élő és a házi szárnyasok találkozási pontjain. A H5N5-kitörések csak vadon élő madaraknál fordultak elő, és egyre gyakrabban jelentették őket vízimadaraknál.

Az elmúlt év tavasza óta először jelentették több madárinfluenza-vírus kimutatását házi macskákban és vadon élő húsevő állatokban Európában. Az Amerikai Egyesült Államokban a jelentések szerint 17 államban közel ezerre emelkedett az érintett tejelő szarvasmarhatartó gazdaságok száma, és egy másik H5N1 vírusgenotípust jelentettek ebben a fajban.

Tavaly december 12. és 2025. március 7. között 22 új madárinfluenza-vírusfertőzéses esetet jelentettek az USA-ból,

Kambodzsából két (H5N1),

az Egyesült Királyságból egy (H5N1),

Kínából pedig hat (H9N2) eset és egy (H10N3) esetet jelentettek.

A humán esetek többsége olyan baromfival vagy tejelő szarvasmarhával való érintkezésről számolt be, amelyeknél később kimutatták a madárinfluenza vírusát.

A madárinfluenza-vírusok állatpopulációkban való széles körű elterjedtségét is figyelembe véve kijelenthető, hogy a madárinfluenza-vírusokkal való emberi fertőzések továbbra is ritkák. A jelentési időszakban nem dokumentálták az emberről emberre történő átvitelre utaló jeleket. A jelenleg Európában keringő A(H5) madárinfluenza-vírusokkal való fertőződés kockázata az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség lakossága számára továbbra is alacsony. A fertőzött állatokkal vagy fertőzött környezettel hivatásszerűen vagy más módon érintkező személyek esetében a fertőzés kockázata továbbra is alacsony vagy közepes.