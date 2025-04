Megjött a döntés New York-ból: továbbra is befektetésre ajánlják a magyar gazdaságot

Továbbra is befektetésre ajánlja a magyar gazdaságot a Standard and Poor's. A New York-i székhelyű hitelminősítő intézet a pénteki tőzsdezárást követően kiadott közleményében megerősítette a BBB- besorolást, ugyanakkor az eddigi stabil kilátást negatívra rontotta.