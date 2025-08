Otthon Start program: ezt vállalja a szülő, ha beugrik

„Mindenki igénybe veheti, aki első lakáshoz, otthonhoz, házhoz szeretne jutni, függetlenül attól, hogy az ország melyik területén lakik, milyen a családi állapota, házas vagy sem” – jelentette be Orbán Viktor pénteken, hogy elkészült az Otthon Start programról szóló kormányrendelet. Röviddel a kormányfő közösségi oldalára kitett bejegyzést követően már a csütörtök esti Magyar Közlönyben is olvashattuk az új, szeptember 1-jén induló, állami támogatás mellett elérhető lakáshitel-konstrukció részleteit, azóta pedig az összes részletével foglalkoztunk, darabokra szedte a Világgazdaság. Megnéztük, hogy mi volt a kormány célja ezzel a támogatással, hogyan kombinálható más támogatásokkal, mennyit lehet spórolni vele és azt is, hogy felpörgeti-e az ingatlanpiacot az új konstrukció.

Teljesíthető vagy el is kerülhető beugró

A kormány célja az volt, hogy a futamidő végig fix, 3 százalékos kamatozású hitel minél több fiatal számára elérhető legyen, ezért a konstrukcióban számos „mankót” elrejtettek, ami elősegítheti az új lakás vásárlását. Az egyik ilyen, hogy már 10 százalék önerővel be lehet ugrani a vételbe, sőt, meg is úszható, a másik, hogy bár egyedülállók is igényelhetik, a házastársak közösen is felvehetik, ráadásul a hitelprogramban való részvétel esetén elegendő, ha bizonyos feltételeknek csak az egyikük felel meg maradéktalanul. Ezek a jogszabályban pontosan ki vannak kötve.

Fotó: Shutterstock

Szintén a családi, rokoni kapcsolatokra alapoz a végleges jogszabályban is szereplő passzus, miszerint a szülők adóstárssá válhatnak a gyermekük hitelében. Bár a program lehetőséget ad arra, hogy a gyermek nevére kerüljön a hitel, a banki hitelbírálat során elvárt jövedelmi szintet sok esetben a fiatal még nem tudja önállóan teljesíteni. Ebben segíthet a szülő, aki adóstársként vagy kezesként beléphet az ügyletbe. Ez különösen akkor lehet megoldás, ha a szülő nem maga kíván vásárolni, de anyagilag támogatná a gyermeke első önálló otthonhoz jutását. A banki gyakorlat szerint a szülő bevonása növeli a hitelképességet, és biztosítja a havi törlesztőrészlet fedezetét. A 25 éves, fix 3 százalékos kamatozású konstrukció így biztonságos, kiszámítható lehetőség a fiatal felnőttek számára.