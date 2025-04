Rekordszámú utasra készül a húsvéti hétvégén a budapesti repülőtér környéki parkoló

A négynapos hosszú hétvégén az utasforgalom jelentős növekedésére lehet számítani a Liszt Ferenc Repülőtéren – figyelmeztet a légikikötő könyékén üzemelő MoPark Airport Parking. Június 15-ig felújítások is zajlanak a repülőtér környékén, így a megnövekedett forgalom miatt a szokásosnál is nagyobb tumultus ígérkezik, és a menetidő is megnő.

Fotó: Budapest Airport

A tavaszi szünettel egybeeső ünnepi időszakban sok család dönt úgy, hogy elutazik – akár néhány napra, akár hosszabb tavaszi kikapcsolódásra. A fokozott forgalom a földi közlekedésben is komoly kihívás lehet a környéken.

Ebben az időszakban a legfontosabb tanács, hogy mindenki időben induljon el a repülőtérre!

A repülőtér környékén jelenleg is zajlanak a felújítási munkálatok, az indulási (felső) szintre az utasok nem hajthatnak fel autóval, az érkezési (alsó) szinten pedig csökkent a ki- és beszállásra használt terület. Érdemes legalább 2,5-3 órával a repülőjárat indulása előtt megérkezni

– hívta fel a figyelmet a repülőtér környékén parkolót üzemeltető MoPark marketingigazgatója.

Jó tanácsok gyerekkel utazóknak

Gondolkodjunk előre a csomagolásnál! A gyerekekkel történő utazás külön odafigyelést igényel: praktikus, ha kéznél van néhány kedvenc játék, rágcsálnivaló, és természetesen a repüléshez szükséges dokumentumok is. „Egy hosszabb utazás bőröndökkel, kézipoggyásszal, babakocsival és gyerekekkel nem egyszerű. Ilyenkor a legkényelmesebb megoldás a családoknak – különösen a vidékről érkezőknek –, ha saját autóval közelítik meg a repülőteret, az autót pedig őrzött parkolóban hagyják” – tette hozzá Rácz Béla.

Foglaljunk előre! Így elkerüljük a parkolóhely keresésével járó stresszt,

és biztosítható, hogy lesz helye az autónak, akár többnapos utazás esetén is. „Nálunk csak márciusban több mint 1000 autó parkolt, ami a családokkal számolva ennek a többszörösét jelenti. A húsvéti hétvégére már most több száz foglalás érkezett. Ez egyfajta főpróba számunkra a nyári szezon előtt” – mondta el Rácz Béla.