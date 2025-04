Nagy Márton új információkat közölt a közvetlen amerikai járatokról

„Idén a repülőjáratokra több mint tízmilliárd forintot költünk” – írta Nagy Márton a Facebook-oldalán hétfőn reggel.

Nagy Márton: Nyitunk Nyugat és Kelet felé is / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A nemzetgazdasági miniszter azt írta: a cél, hogy

akár tengerentúlon, az Egyesült Államokkal is közvetlen járatok épüljenek, és akár India vagy Japán is szóba kerüljön.

„Nyitunk Nyugat és Kelet felé is” – fogalmazott Nagy Márton.

Francois Berisota, a Budapest Airport vezérigazgatója a februári 32. Turizmus Évadnyitó Gálán közölte, hogy az idei évben további bővülés várható, Németországból, Franciaországból, Spanyolországból, az Egyesült Királyságból sűrűbben indulnak majd járatok, segítve a beutazó turizmus növekedését. illetve,

előrehaladott tárgyalások folynak az észak-amerikai, továbbá indiai és délkelet-ázsiai járatok beindítása érdekében is.

Erről beszélt már Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke is, aki elmondta, hogy az Egyesült Államok forgalom szempontjából a kilencedik legnagyobb – Budapesten a negyedik –, míg a fajlagos szálláshelyi bevételek tekintetében pedig az első számú küldőpiaca Magyarországnak. „A tengerentúli repülőjáratok fejlesztésének jelentőségét mutatja, hogy a Covid előtt három városból – Philadelphia, Chicago és New York – is volt összeköttetés Budapesttel.

Három légitársasággal is tárgyalunk, szeretnénk elérni, hogy még idén közvetlen járatok létesüljenek az Egyesült Államok több városába

– mondta

New York esetében nagyon intenzívek a tárgyalások, amint megszületik a hivatalos megállapodás, azonnal bejelentjük

– emelte ki.