Költségvetés: szép csendben megszűnt Magyarország egyik legnagyobb problémája

Ugyanakkor Molnár Dániel szerint még ezen bevételekkel korrigálva is inkább átlagos, az elmúlt években megszokotthoz hasonló képet láthatunk az államháztartásban. „Az osztalékok a finanszírozási igény miatt mindenképpen kedvezőek, azonban az alapvető költségvetési folyamatokat nem befolyásolják. Az osztalékbefizetésektől eltekintve, bevételi oldalon pozitívum, hogy a fogyasztáshoz kapcsolat adókból, valamint lakossági befizetésekből, szociális hozzájárulási adóból származó bevételek is két számjegyű növekedést mutatnak, miközben a gazdálkodó szervezetek befizetései is kedvezően alakulnak figyelembe véve a különadókat érintő változtatásokat, illetve a befizetési határidőket” – mutatott rá az elemző.

A fogyasztás a növekedésünk egyetlen alapja és ez a költségvetésben is látszódik

Molnár Dániel arra is felhívta a figyelmet, általános forgalmi adóból 16,2 százalékkal folyt be több a költségvetésbe, mint a tavalyi év azonos időszakában. A dinamikus növekedésben ugyanakkor elsődlegesen az játszott közre, hogy visszaestek a kiutalások 4,3 százalékkal, miközben a befizetések 6,8 százalékos növekedést mutatnak. A korábbi években is az áfabevételek elmaradásában a kiutalások megugrása játszotta a legnagyobb szerepet, ezért szerinte várható volt, hogy előbb-utóbb ez a folyamat megfordul, amely a költségvetés bevételi oldalára is kedvező hatást gyakorolhat.