Furcsa arányokra derült fény a régiós rezsiadatok között

A márciusi adatok is azt támasztják alá, hogy a magyarországi lakosság még a térségen belül is rendkívül alacsony tarifával fizet a villamos energiáért és a földgázért. Az áram esetében Csehországban három és félszer, Lengyelországban két és félszer volt magasabb a bruttó végfelhasználói egységár, és nagyok a különbségek a több országgal való összehasonlítás esetében is a finnországi VaasaETT rezsielemzése szerint, amely nem országokat, hanem azok fővárosait veszi sorra.

A magyar rezsi a legalacsonyabb az EU-ban / Fotó: Ladóczki Balázs

Áram: a szlovének pórul jártak, nőtt a rezsi

A szlovén főváros lakosai a múlt hónapban pórul jártak, de nyilván az ország többi lakosa is. A szabályozásnak megfelelően ugyanis levették az áram áráról a téli idényben alkalmazott ársapkát, emiatt 6 százalékkal megugrott a tarifa áram- (elektron-) összetevőjének nagysága.

A bécsiek lakossági áramára 1 százalékkal esett annak köszönhetően, hogy olcsóbb lett a maga a villamos energia, és ezzel esett annak adóvonzata is. Persze, a bécsiek így is kétszer annyit fizetnek az áramért, mint a szlovének, és három és félszer többet a budapestieknél.

A magyar rezsi alapszintje nem mozog

A VaasaETT a térség más országa kapcsán nem fűzött megjegyzést a villamos energia árának alakulásához. Magyarország szempontjából kiemelendő, hogy miután márciusban egész Európában itt volt a legalacsonyabb az áramrezsi, e pozíciónk természetesen érvényes volt az európainál szűkebb uniós és régiós összevetésben is. Mivel Magyarországon jelenleg is a 2014-től több lépésben csökkentett, majd alacsony szinten befagyasztott áram- és gázdíjakat fizeti a lakosság, ha azok nagysága módosul valamely más országéihoz képest, annak két oka van:

meghatározóan az, hogy az adott, másik országban változtak a díjak,

kisebb részben pedig a forint-euró árfolyam módosulása miatt, mert a VaasaETT euróban hasonlítja össze az árakat.

Gáz: máshol is van befagyasztás, a magyar lakosság takarékoskodott

Miközben uniós szinten a földgáz esetében is tartósan Magyarország a negatív árrekorder, teljes európai összehasonlításban Ukrajna rendre beelőz. A különbség az, hogy keleti szomszédunknál tartósan, még a szovjet időkig visszavezethetően tartják mesterségesen alacsonyan a lakossági rezsit, Magyarországon ezzel szemben a rendszerváltás után volt egy 2013-ig tartó, piaci árakhoz közelítő időszak. Ezen időszak végére annyira megdrágult az áram és a gáz háztartásoknak, hogy azok többsége nem vagy csak nehézségek árán tudta kifizetni a számláját. Ezt követően döntött a kormány a ma is élvezett rezsicsökkentésről. Fenntartása azonban évről évre hatalmas, sok száz milliárd forintos teher az államnak.

Az állam e kiadásai különösen megszaladtak a 2022-es energiaválság idején.

A teher mérséklésére 2022 augusztusában született egy rendelet, amely szerint csak korlátozott, átlagfogyasztásnak nevezett mennyiségű gázt és áramot vásárolhat a lakosság rezsicsökkentett áron. Az afölötti mennyiségért piacinak mondott, de annál alacsonyabb, szintén hatósági árat kell fizetnie. Az átlagfogyasztás a földgáz esetében évi 1729 köbméter, a villamos energia esetében évi 2523 kilowattóra.