Olyan gyár épül Magyarországon, amilyen egész Közép-Európában nincs

Évente akár száz nagyobb méretű műhold gyártására is képes lesz a 4iG csoport Remtech Űrtechnológiai Központja. A létesítmény bokrétaünnepségét a múlt héten tartották, a gyártás pedig a tervek szerint 2026-ban veheti kezdetét Martonvásáron – nyilatkozta az InfoStartnak a Remred Zrt. technológiai igazgatója, Zábori Balázs.

Az űripar fellegvára lehet Martonvásár / Fotó: Vasvári Tamás

Egy ilyen jellegű technológiai központ esetében a megrendelők skálája igen széles, és számítanak az Európai Űrügynökségre (ESA) is, amelynek Magyarország a tagja. A piac többi szereplőjétől is várnak megrendelést, mivel úgy látják, hogy rengeteg műholdat bocsátanak folyamatosan pályára magáncégek, akár tízezer számra is, és ezeknek egyetlen gátja a gyártási és a felbocsátási kapacitás. Zábori Balázs úgy véli, hogy mindkét szektor gyors növekedés előtt áll, az előbbiben vállalna szerepet a magyar gyár.

A felsoroltakon kívül a kormányzat is rendelhet a gyártótól, mivel a műholdas technológiák kettős felhasználásúak, és akár védelmi célokat is szolgálhatnak.

Zábori szerint az, hogy évente hány műhold készül majd, azon is múlik, hogy pontosan mekkorát kell gyártani. A 400 kilós eszközből évente 50-100 is készülhet Martonvásáron, 50-150 kilós műholdakból akár ennél több is.

A martonvásári űrtechnológiai központ létrehozása nem olcsó mulatság, a beruházás teljes költsége nagyságrendileg tízmilliárd forint, azonban pontos számot csak a beruházás végén tudnak majd mondani.

Megkezdődött Magyarország űrtörvényének előkészítése

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter márciusban bejelentette, hogy megkezdték a magyar űrtörvény előkészítését. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a legújabb trendeknek és a magyar űrszektor fejlődésének köszönhetően időszerűvé vált a stratégia megújítása.