Üzemanyagár Magyarországon: mindenki a Mol bejelentésére készül – nagyon jó hír érkezhet

Az elmúlt héten mind az olaj ára, mind a dollár-forint árfolyam jelentős esésen ment keresztül, így az üzemanyagárak is jóval olcsóbbak lettek Magyarországon, azonban igencsak könnyen lehet, hogy hétfőn tovább csökken mind a benzin, mind a gázolaj nagykereskedelmi ára, ami várhatóan a benzinkutakon is érezhető lesz majd.

Az olaj és a dollár esése miatt az üzemanyagár is csökkenhet a héten / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Üzemanyagár: a zuhanó olaj és dollár segít az autósoknak

Hétfő hajnalban ugyanis mind az olajárak, mind a dollár-forint árfolyam tovább mérséklődött, így az üzemanyagárak is tartósan 600 forint alatti szinten maradhatnak. Az olaj jegyzése a hónap elején indult meg erőteljesen lefelé, miután Donald Trump amerikai elnök vámbejelentései és az OPEC májusi, a vártnál jóval nagyobb termelésbővítése párhuzamosan sokkolta a nyersanyag piacát. Noha Trump időközben több vámból is visszatáncolt, amire valamelyest erősödött is az olaj árfolyama, az továbbra is nyomott szinten van. Az európai árakat elsősorban meghatározó Brent olajfajta az év eleje óta több mint 13 százalékot, egy év alatt pedig több mint 28 százalékot veszített értékéből.

A vámok bevezetésével és felfüggesztésével kapcsolatos bizonytalanság pedig a dollár árfolyamára gyakorolt meglepő módon nyomást, ami hétfőn is folytatódott, így egy zöldhasúért már csak 360 forintot kell adni. A nagy kérdés most az, hogy miután a múlt héten a nagykereskedelmi üzemanyagárak mintegy 5 százalékot csökkentek, van-e további tér az árak mérséklődésére. Szombaton ugyanis újabb rendkívüli, mind a benzin, mind a gázolaj esetében literenként 12 forintos árcsökkentés történt. Ez már érződik a benzinkutak árazásában is, és ha hétfőn újabb nagykereskedelmi árcsökkenés következik, keddtől még olcsóbb lehet a benzin és a dízel Magyarországon.