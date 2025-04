Kecskeméti Mercedes: elárulta az igazgató, mi fog történni a gyárral – ez mérföldkő, és már nem csak Magyarországról szól

A kecskeméti Mercedes-Benz gyár igazgatója ritkán ad interjút, ezúttal a Világgazdasággal kivételt tett. Ennek azonban nyomós indoka van, hiszen Jens Bühler irányítása alatt Kecskeméten túlzás nélkül éppen korszakos átalakulás megy végbe.

Kecskeméti Mercedes: Jens Bühler, a gyár igazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nem csupán arról van szó, hogy a Mercedes-Benz újabb egymilliárd eurót, átszámítva mintegy 400 milliárd forintot fektet be Magyarországon a kecskeméti Mercedes-Benz gyár jövőjébe – ezzel háromezer új munkahelyet teremtve –, hanem arról is, hogy ez a gigantikus beruházás Kecskemétet régiós szinten is megkerülhetetlenné teszi.

Jens Bühler beszélt az új modellekre és az elektromos autókra való átállásról is. Szerinte a folyamat olyan, mintha 100 kilométer per órás sebesség mellett cserélnének ki motort egy járműben: egy teljesen új szegmensbe, az úgynevezett core szegmensbe lépnek be a napi termelés fenntartása mellett.

Hogy ezzel az óriási kihívással éppen Kecskeméten kell szembenéznie a Mercedesnek, az nem véletlen. Az itteni gyár ugyanis az évek alatt tanoncból mesterré fejlődött. De hosszú út áll még előttük:

megduplázzák a termelési területet,

fokozatosan leválnak a fosszilis tüzelőanyagokról,

és stratégiai cél, hogy szén-dioxid-semleges újautó-flottát hozzanak létre.

Alább Jens Bühlerrel, a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár igazgatójával készült exkluzív interjúnk olvasható.

Kecskemétre is járnak tanulni a többi Mercedes-gyárból

Több mint egy éve vezeti a kecskeméti Mercedes gyárat. Milyen benyomásokat szerzett ez idő alatt?

Külföldön dolgozni mindig nagy változást jelent, de Magyarországon már a kezdetektől fogva otthon éreztük magunkat. Nagyon pozitív fogadtatásban részesültünk, a családom is szeret itt élni. A magyarok vendégszeretete kimagasló, ami segített nekünk a gyors beilleszkedésben. A kecskeméti gyárban mindenképp a kollégákat emelném ki. Egy modern üzemet sok helyen fel lehet építeni, de a dolgozók elkötelezettsége teszi igazán különlegessé a kecskeméti termelést.

Mit gondol, milyenek a magyar munkavállalók nemzetközi összehasonlításban?