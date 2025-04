Varga Mihály zárt ajtók mögött elárulta, mi vár a magyar gazdaságra: kiderült egy nagy titok – ez a valóság a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint

Az EU szemszögéből a legnehézebb dió, hogy az unió motorja, a német gazdaság leállt az elmúlt két évben és nagy eséllyel a harmadik és is recesszióban telik. Amíg ez nem változik, az EU bajban van, de most már a különböző jelentések formájában papír van róla, hogy a versenyképességen javítani akarnak. Ezeknek a jelentéseknek lesz is következménye.

Varga Mihály felhívta rá a figyelmet, hogy az uniós szankciókról már kevesebbet beszélnek, pedig továbbra is tény, hogy a szankciós politikából az EU jött ki a legrosszabbul. Ez minden szankcióval terhelt területen jól látszik, de az energia különösen ilyen: az EU addig jutott, hogy fel kell gyorsítani a zöld átállást, de hogy ebből, hogyan lesz versenyképesség, az még mindig nem derült ki.

Idézte Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnökének szavait, aki szerint Európának komolyan kell vennie az egyeztetéseket Amerikával. Ezért azt javasolja, az EU ajánlja fel, hogy vesz

fegyvereket,

mezőgazdasági termékeket

és energiát

az USA-tól cserébe a vámtarifák nem megemeléséért. "Ennek valóban van realitása, csak az EU-ban valahogy senki nem akarja felvenni a fonalat,

mindenki kicsit a dackorszakát éli, hogy változzon meg az USA stratégiája. Csakhogy ez láthatóan nem változik

– mutatott rá az MNB elnöke.

A helyzetet tovább bonyolítja a mesterséges intelligencia terjedése, amely egyértelműen technológiaváltást jelent. Itt emelte be a pénzügyi rendszerek kérdését: úgy fogalmazott, szomorúan szokták megállapítani, hogy Európában is az amerikai szereplők dominálnak, mint a Visa és a MasterCard, amelyek a piac kétharmadát uralják. "Hol vannak az európai cégek, amelyek képesek felvenni a versenyt? Merthogy a piac maradék harmadán meg az ázsiaiak osztozkodnak".