Orbán Viktor hatalmas titkot árult el Hont Andrásnak Trumpról: megvan, mikorra születhet meg a magyar–amerikai megállapodás, ami mindenért kárpótol

Először beszélt arról Orbán Viktor nagy nyilvánosság előtt, hogy mikorra jöhet léte a korábban már jelzett megállapodás Magyarország és az Egyesült Államok között.

Orbán Viktor hatalmas titkot árult el Hont Andrásnak Trumpról / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Erről a körvonalazódó gazdasági egyezségről a Világgazdaság több cikket is írt. Legutóbb egy hete Robert Palladino, az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője fogalmazott úgy, hogy "egy potenciális aranykor előtt állunk az amerikai–magyar kapcsolatokban, amelynek alapját a két ország vezetői, Donald Trump és Orbán Viktor közti szoros kapcsolat adja".

Azt is jelezte, hogy Donald Trump mindig is büszke volt arra, hogy betartja az ígéreteit, és emellett gyorsan is cselekszik. "Villámgyorsan történnek a dolgok, ezért egy izgalmas időszak elé nézünk" – szögezte le a Magyar Külügyi Intézet elnökének.

A magyar miniszterelnök most ezt megerősítette a Hont Andrásnak adott csütörtök esti YouTube-interjújában. Orbán Viktor azt mondta, hogy legutóbb decemberben, előtte pedig a nyáron járt az amerikai elnök rezidenciáján, Mar-a-Lagoóban.