Milliárdokat kaphatnak a magyar járások – indul a társadalmi egyeztetés

Geotermikus energiára áll át az egyik legnagyobb magyar város: a társasházakat is így fűthetik

Indulnak a mérések, jövőre már ipari park és az önkormányzati intézmények számára fúrhatják az első kutakat is. Később a geotermikus energia a társasházak fűtését is segítheti, míg a jövőben az energiaigények akár 40 százalékát is biztosíthatja a geotermikus energia a zalai vármegyeszékhelyen.