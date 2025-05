Közel az afrikai sertéspestis, a ragadós száj- és körömfájás árnyékában arra is figyelni kell

Miután Szlovákiában a házisertés-állományban is megjelent az afrikai sertéspestis, kiemelten fontos, hogy a hazai állattartók szigorúan tartsák be a magyarországi megelőzési intézkedéseket és járványvédelmi szabályokat – közölte Nagy István agrárminiszter. A megfigyelési körzet magyarországi területet is érint.