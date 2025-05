Új pláza nyílik, már nagyon várják Magyarországon: itt tart most a bevásárlóközpont építése – videó

Feszesen tartja a tervezett határidőt a Bayer Construct Zrt. zuglói bevásárlóközpont-beruházáson – írja a Magyarepitok.hu.

A Bosnyák téri piac mellett épülő Zenit Corso átfogó városfejlesztési projekt részeként valósul meg. Az új pláza hozzávetőleg 11 ezer négyzetméternyi bérelhető kiskereskedelmi területtel várja a látogatókat

ez év októberétől.

A kereskedelmi ingatlanok mellett lakások, és irodák is lesznek a komplexumban.

Új pláza nyílik, már nagyon várják Magyarországon

A komplexum hamarosan elnyeri végső külsejét és belső terei is készen állnak az üzletek bérlőinek fogadására. A külső területeken még álmennyezet szerelés és a térkőburkolat kialakítása zajlik, valamint egy szökőkút is gazdagítja majd a környezetet.

A bevásárló központ különlegessége a perforált fémlemez burkolat, amely mögött egyedi, könnyen cserélhető, sínrendszeres LED világítás húzódik meg. Az este kivilágított homlokzaton így különleges formát ölt a réseken kiszökő fény. Ennek a próbáját mutatja az alábbi videó.

Befejező szakaszába lépett az ugyanezen területen épülő hat irodaház kivitelezése is.

Az O5-ös elnevezésű már elkészült,

az O6-os májusra,

az O3, O4 és O7-es irodaház befejezése júniusra várható,

az O2-es pedig augusztusra lesz végleges.

Az egyes létesítmények között tágas, fákkal, bokrokkal beültetett közösségi- és pihenőparkok, sétáló utca szolgálja majd az itt élők és dolgozók kényelmét, nyugalmát. Már ezek kialakítása is zajlik és október-novemberben, a növények telepítésével fejeződnek be a külső munkák.

Új városrész épül

Mint korábban megírtuk, Zugló Budapest negyedik legnépesebb kerülete, ahol több mint 118 ezren élnek. A Zenit Corso a kerület centrumában közösségi csomóponttá válhat, miután prémium üzleteknek, éttermeknek és egyéb szolgáltatásoknak ad helyet. A bevásárlóközponthoz kétszintes, 530 férőhelyes mélygarázs épül két szinten, megújul a környező infrastruktúra, megkönnyítve a központ megközelítését és a parkolást a látogatók számára.

Nagy léptékben halad a Bayer Construct cégcsoport legújabb beruházása is a X. kerületben. A Fehér út közelében, a Gyógyszergyári úton. öt épülettömbben 1385 lakásból álló modern lakópark épül. A Kincsem by Bayer a X. kerület legújabb ingatlanfejlesztése, a környező infrastruktúra is jelentős fejlesztésen esik át.