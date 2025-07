Kinek lesz erre vize, energiája és kapacitása?

A felhasználók számára észrevétlen marad, hogy minden alkalommal, amikor egy mesterséges intelligencián (MI) alapuló csetbothoz fordulnak kérdéssel, az adatközpontok jelentős mennyiségű vizet használnak fel a háttérben. Egy elemzés szerint (Making AI Less „Thirsty”: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models, Li,Yang, Ren) egy adatközpont körülbelül egy félliteres palacknyi vizet igényel 10–50 közepes hosszúságú GPT-3 szöveges válasz előállításához. A képgenerálás vízigénye ennél még nagyobb, míg a videótartalmak előállítása nagyságrendekkel több vizet fogyaszt, mint a képeké. Ehhez hozzájön, hogy minden egyes MI-lekérdezésnek és modellnek valódi, fizikai lábnyoma is van – a háttérben működő szerverek és csipek hőt termelnek, melyet hűtéssel kell elvezetni.

A ChatGPT megjelenése forradalmasította az MI világát / Fotó: Shutterstock

Újrahasznosított ipari szennyvíz hűti az MI-t

Míg korábban ez sosem látott pazarlást jelentett, a korszerűbb adatközpontok már zárt ciklusú vagy hibrid hűtőrendszereket alkalmaznak, amelyek csökkentik a friss víz iránti igényt, és részleges recirkulációt biztosítanak. A Google egyes adatközpontjaiban már ipari szennyvizet hasznosít újra hűtési célra, ezzel csökkentve az édesvíz-felhasználást. A Microsoft célkitűzése, hogy 2030-ra vízpozitív legyen, azaz több vizet juttasson vissza a környezetbe, mint amennyit felhasznál. A Meta adatközpontjai közül több úgynevezett zero liquid discharge megoldással működik, vagyis nem bocsátanak ki használt vizet – ehelyett újrahasznosítják azt.

Kizárólag példaként kiragadva, ebben a folyamatban vesz részt az Ecolab.

Ez egy amerikai vízkezelési és hűtéstechnológiai vállalat, amely új, adatközpontoknak szánt hűtésoptimalizáló technológiákat vezetett be 2023–24-ben. Európában jó példa a hasonló vállalatok közül a francia Veolia, a világ egyik legnagyobb vízszolgáltatója. Ez a cég ipari ügyfeleknek – így adatközpontoknak – is biztosít vizet és vízkezelési szolgáltatásokat. Az MI-adatközpontok terjedése új, nagyfogyasztó ügyfeleket jelenthet a Veolilának.

A víz mellett a villamos energia iránt is hatalmas az igény

A villamosenergia-igény hasonlóan ugrásszerűen nő. A Reuters összefoglalója aszerint az MI által vezérelt, nagy számítási kapacitású adatközpontok soha nem látott csúcsra fogják emelni az USA áramfogyasztását 2025-ben és 2026-ban. Konkrétabban, az Egyesült Államok Energiaügyi Hivatala szerint az amerikai áramfelhasználás 2024-ben rekord mintegy 4097 milliárd kilowattóra volt, ami 2025-re 4193 milliárd kilowattórára, 2026-ra pedig 4283 milliárd kilowattórára emelkedhet az MI adatközpontok, a klímaváltozás okozta hűtőkapacitás-igény és a kriptobányászat további energiaéhsége miatt. Ugyanez a trend világszerte is megfigyelhető: a Nemzetközi Energiaügynökség szerint

csak az adatközpontok villamosenergia-igénye 2030-ra a jelenlegi több mint duplájára nőhet.

Az MI-hez kapcsolódó adatközponti igények robbanásszerű növekedése a villamosenergia-hálózatok egyik legnagyobb új kihívásává vált. A Reuters cikkei szerint az olyan technológiai óriások, mint a Google, már sok tízmilliárd dolláros partnerségeket kötnek megújuló energiát fejlesztő cégekkel, hogy az adatközpontokat közvetlenül nap-, szél- és akkumulátoros erőművek mellé telepítsék. Ezt a gyakorlatot nevezik clean power on-site modellnek. Ezeknek az a célja, hogy csökkentsék a hálózati csatlakozásra való várakozás idejét, minimalizálják az engedélyezési kockázatokat, és fenntartható módon biztosítsák az adatközpontok folyamatos energiaellátását. A jövő megoldása talán az adatközpontok és a helyszíni, tiszta energiatermelés egyre szorosabb integrációja lehet. Egy ilyen együttműködésben a zöld energiaforrások, az energiatárolás és bizonyos esetekben akár kis moduláris nukleáris reaktorok biztosíthatják az MI-rendszerek fenntartható működését.