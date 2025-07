Tudták, mi vár rájuk, mégis meglepődtek a NAV-ellenőrök: razziáztak a magyar vármegyében, szinte csak csalókat találtak – "Nem lehet elbújni"

Csurig volt hamis parfümmel a kamion

A NAV pénzügyőrei a késő esti órákban ellenőriztek egy bolgár kamiont. Mintegy 150 millió forint értékben találtak kamu parfümöket. A világmárkák védjegyeivel visszaélő utánzatokkal mintegy 150 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A szállítmány nemcsak jogsértő, a hamis termékek akár az egészségre is veszélyesek lehetnek. A bolgár kamion, amelyet a pénzügyőr járőrök a késő esti órákban ellenőriztek, a papírok szerint gyűjtőárut (köztük kozmetikumokat is) szállított Bulgáriából Franciaországba. A platón a rakomány közepén két fekete fóliával körbetekert raklap bújt meg – ami felkeltette az egyenruhások figyelmét. A rakományt kibontva hamar kiderült, hogy különféle világmárkák védjegyeivel (Giorgio Armani, Dior, Lancome, Chloé, Paco Rabanne) ellátott illatszereket szállítottak, amelyeknek közük sem volt az eredeti márkákhoz. A csomagolás, a feliratok és a logók is arról árulkodtak, hogy ezek bizony hamisítványok. A termékeket a védjegyek jogosulti képviselői is megvizsgálták, és megerősítették a gyanút.A pénzügyőrök 2986 darab hamis parfümöt foglaltak le.