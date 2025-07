EU-költségvetés: Ukrajna javára vennék el a pénzt az uniós gazdáktól, elképesztő hatalomkoncentrációra készül Brüsszel

A terv jóváhagyásához minden uniós tagállam és az Európai Parlament egyetértése szükséges. Ahogy a frontvonalak kirajzolódnak, a Politico összeállította, kik a nyertesek és kik a vesztesek – legalábbis az első, és várhatóan még sokat változó javaslat alapján.

Vesztesek a gazdák

A gazdák dühösek, becsapva érzik magukat. A legutóbbi hosszú távú uniós költségvetésben a Közös Agrárpolitika (KAP) 386,6 milliárd eurót kapott. Most mindössze 300 milliárd eurót különítettek el mezőgazdaságra. További csapás, hogy a KAP mostantól nem külön költségvetési sor, hanem „Nemzeti és Regionális Partnerségi Tervek” nevű új alapba olvad be más szakpolitikai finanszírozásokkal együtt. A tagállamoknak ezen tervek szerint minimum 300 milliárd eurót kell mezőgazdaságra fordítaniuk, de dönthetnek magasabb összeg mellett is. A parlament és a bizottság előtt tüntető gazdaszervezetek azonban finoman szólva sem derűlátók.

Az agrártámogatások szintjének drasztikus csökkenése veszélyezteti az EU élelmiszer-biztonságát, a vidéki életformát, feláldozva az egyre több kihívással (klímaváltozás, alapanyagárak) küzdő gazdákat. Teljesen nyilvánvaló, hogy

az európai gazdáknak nyújtott támogatások megkurtításával az ukrán mezőgazdasági túltermelésnek akarnak piacot biztosítani.

Felháborodott olasz gazdák tüntetnek Brüsszelben – az agrártámogatások kurtításával az ukrán mezőgazdasági dömpingnek teremtene teret az EU / Fotó: Anadolu via AFP

Vesztes a dohányipar

Bár a költségvetés zömét a tagállami befizetések adják, a bizottság három új uniós adót javasol:

az elektronikai hulladék,

a nagyvállalatok és

a dohánytermékek megadóztatását.

E termékeket eddig tagállami szinten adóztatták meg, és a bevétel ott is maradt. Nagy kérdés, hogy az amúgy is pénzszűkében lévő, és elszálló adósságállománnyal küzdő tagállamok belemennek-e abba, hogy Brüsszel adóbevételeket vonjon tőlük. A válasz borítékolhatóan „nem” lesz. Az adók elvonásából az EU évi 25–30 milliárd euró többletbevételre számít, amelyet a Covid utáni helyreállításra felvett hitelek törlesztésére fordítanának.

A cigaretta ára már így is emelkedni fog az új dohányadó-irányelv miatt – egy doboz ára 1-2 euróval nőhet. Először kerülnek minimáladó alá az alternatív termékek is, például az e-cigaretták és a hevített dohánytermékek, bár alacsonyabb kulccsal, mint a hagyományos cigaretták.

Vesztes: természetvédelem

A biodiverzitás önálló költségvetési sorát megszüntetik, helyette egy tágabb „klíma és környezet” célkitűzés alá sorolják, amely az új költségvetés 35 százalékát tenné ki – mintegy 700 milliárd eurót. Korábban a klímacélon felül

2024-re az éves kiadások 7,5 százalékát kellett volna a biodiverzitásra fordítani,

ami 2026-ra és 2027-re 10 százalékra nőtt volna.

Az új „klíma és környezet” keret az EU mind a hat környezeti célját szolgálná – a biodiverzitástól a körforgásos gazdaságon át a szennyezés megelőzéséig. A LIFE programot – amely korábban dedikált környezetvédelmi alap volt – szintén beolvasztják a Partnerségi Tervekbe és a 410 milliárd eurós „Versenyképességi Alapba”. A civil szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a biodiverzitásra fordított források így még inkább csökkenhetnek.

Az EU már most is évi 37 milliárd eurós hiánnyal küzd ezen a területen.

Von der Leyennek továbbá minden bizonnyal meg kell küzdenie az elnökségét megszavazó Zöldekkel is az Európai Parlamentben. Vagy erős gesztusokat tesz nekik, vagy elveszítheti politikai támogatottságukat – például futószalagon kaphatja a nyakába a bizalmatlansági indítványokat.