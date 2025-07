Orbán Viktor kitűzte a határidőt: ettől félnek a németek és a franciák – feltámad Magyarország legfontosabb szövetségesi rendszere az EU-ban

Egyórás interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzet YouTube-csatornáján. A hétfőn este közzétett Pikk Extra című műsorban a magyar miniszterelnök több fontos témáról is beszélt, ezek közül az egyik a visegrádi szövetség visszatérése volt.

Orbán Viktor: visszatér a V4-es szövetség / Fotó: Benko Vivien Cher

Mindez az Európai Unió kapcsán került szóba. A kormányfő ugyanis az EU történetének fordulópontjaként jelölte meg a britek kilépését. Addig ugyanis nagyjából egyensúly volt két koncepció között:

a francia-német tengely által képviselt, a Római Birodalom mintájára elképzelt „nagy, európai, egységes birodalom”

és a V4-ek és a britek által képviselt nemzetek Európája koncepció között.

A britek és a V4-ek együtt minden olyan lépést meg tudtak akadályozni, ami a „mesterterv”, az Európai Egyesült Államok felé vezetett volna.

Orbán Viktor: visszatér a V4-es szövetség

A britek kimentek, a lengyel konzervatív kormányt megbuktatták Brüsszelből, a cseheket „kirántották”, „maradtunk ketten” – sorolta Orbán Viktor. Erőfölény van a birodalmi oldalon, de ezzel párhuzamosan növekvő energiák jönnek létre a nemzetállami oldalon.

„Azt gondolom, hogy ha mi jól harcolunk, tehát a magyarok kitartanak, akkor a legfontosabb pontokon meg tudjuk őrizni a nemzeti szuverenitásunkat, és az egész Európai Unión belüli hangulat, politikai közvélekedés az európai egyesült államok koncepció térfeléről át fog mozdulni hozzánk, illetve már mozdulóban is van” – értékelt.

Az elmozdulásra példaként említette a migrációt, amire a „birodalmi megoldás” a migrációs paktum. Magyarországon is van párt, amelyik ezt támogatja, például a „Dobrevék” és a Tisza, és „vagyunk mi, akik ellenezzük”. Az európai emberek többsége szintén ellenzi a migrációs paktumot, egymás után lázadnak fel az országok, és jelentik be, hogy nem fogják végrehajtani. Orbán Viktornak a genderügyben is van hasonló élménye, valamint az ukrán háborús ügyben is ugyanez fog történni.

Tehát ha még kitartunk, és újra létre tudjuk hozni a V4-et – amire a következő egy évben komoly esély van –,

akkor az európai közhangulat változását fölhasználva ismét elő tudunk állítani egy egyensúlyt a birodalmi gondolkodás és a nemzetek Európája között – tűzte ki a célt.