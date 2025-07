Stablecoinforradalom: technológia, pénzügyi integráció és befektetési lehetőségek

Ami egykor csupán a kriptokereskedők által használt eszköz volt a volatilitás kiküszöbölésére, az mostanra a modern digitális fizetési rendszerek alapjává kezd válni. Az utóbbi időben ugyanis a globális fizetési rendszerekkel foglalkozó óriások – Visa és Mastercard – is elkezdték bevezetni és használni a stablecoinban rejlő lehetőségeket. De mi is pontosan a stablecoinforradalom? Hogyan működik, és miért áll most a tech befektetők és a világ legnagyobb pénzügyi szereplői figyelmének középpontjában?

Stablecoinforradalom: fókuszban a kriptovaluták egy speciális típusa / Fotó: Shutterstock

Arra tervezték, hogy elkerülje az árfolyam-ingadozásokat

A stablecoin a kriptovaluták egy speciális típusa, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy elkerülje a digitális eszközökre jellemző nagy árfolyam-ingadozásokat. Működésének lényege, hogy az értékét egy stabilabb, külső eszközhöz rögzíti – ez lehet egy fiat valuta, például az amerikai dollár vagy az euró, de akár egy nyersanyag, például az arany is. A kriptovalutákkal ellentétben, mint a bitcoin vagy az ethereum, amelyek ára a piaci kereslet alapján drámaian ingadozik, a stablecoin célja a vásárlóerő megőrzése egy állandó árfolyam fenntartásával, amely általában 1:1 aránylik az alapul szolgáló valutához, árucikkhez. A legelterjedtebb típus, mint a USDC vagy a USDT, valódi pénzzel van fedezve, amit bankokban vagy pénzpiaci alapokban tartanak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes stablecoin mögött ténylegesen ott van egy dollár.

Léteznek még az algoritmikus stablecoinok, amelyek úgy működnek, hogy automatikusan szabályozzák, mennyi van belőlük forgalomban – attól függően, hogy az áruk éppen csökken, vagy nő. Ilyen a terraUSD például, melynek esetében ez úgy történt, hogy amikor az árfolyam 1 dollár alá csökkent, a rendszer engedte, hogy a felhasználók egy másik kriptovalutát, a lunát, beváltsák terraUSD-re. Ezáltal több terraUSD került forgalomba, és a rendszer így próbálta visszanyomni az árfolyamot a kívánt szintre. Ha viszont az árfolyam 1 dollár fölé ment, akkor fordítva: az emberek terraUSD-t válthattak át lunára, így csökkent a terraUSD mennyisége, és ez segített visszahozni az árát 1 dollárra. A lényeg, hogy a rendszer egy másik kriptovalutával való automatikus csere segítségével próbálta folyamatosan egyensúlyban tartani az árfolyamot.