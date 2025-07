Kúria-döntés a devizahitelekről: azonnal reagált az OTP

Hosszú évek pereskedése után jutott el a magyarországi devizahitelek ügye az Európai Unió Bírósága elé, ahol április 30-án született ítélet egy ilyen ügyben. Mivel Magyarországon is számos per indult korábban a devizahitelek ügyében, melyek sok esetben le is zárultak azóta, az uniós bíróság döntésének kétségtelenül nagy a jelentősége. A Kúria most jogegységi határozatot hozott az uniós bíróság döntése alapján, mely ki is mondja, hogy ha nem volt megfelelő az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás, akkor a szerződések érvénytelenek.

Az OTP megfelelően tájékoztatta a devizahiteleseket az árfolyamkockázatról / Fotó: Shutterstock

Az OTP Bank azonnal reagált mind az Európai Unió Bírósága, mind a Kúria döntésére, mind a két esetben azt hangsúlyozva, hogy nincs szó az összes devizaalapú kölcsönszerződés semmiségéről általánosságban. A bank emlékeztetett arra is, hogy több száz bírósági ítélet korábban már kimondta, hogy az árfolyamkockázat bemutatásának módja és az ügyfelek által aláírt, az árfolyamkockázat megértéséről szóló nyilatkozat tartalma megfelelő volt. Tehát

a bank által nyújtott devizahiteleket sem az uniós bíróság, sem a Kúria döntése nem érinti.

Kulcsfontosságú, hogy milyen volt az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás a devizahiteleknél

Az Európai Unió Bírósága után júniusban a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) is született egy az adósnak kedvező ítélet egy 2007-es devizahiteles ügyben, ám banki szakértők már akkor is arra figyelmeztettek, hogy nem reális minden egykori devizahitelesnek kártérítésben reménykednie. Ugyanis mind a két ítéletben fontos szerepet játszott az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás elmaradása vagy annak hiányos volta.

Azonban ez nem minden szerződésre volt igaz, így a devizahitelesek megmentése céljából számos kormányzati intézkedés is történt, míg végül 2015-ben forintosították is a fennálló szerződések túlnyomó többségét.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a lakossági devizahitelek állománya 2004-től indult látványos emelkedésnek, és 2009 környékén érte el a csúcsát.

A jegybanki statisztikák szerint 2009 elején közel 5700 milliárd forintnál járt a lakossági devizahitel-állomány, ami a teljes portfólió csaknem 68 százalékát adta. A 2015-ös forintosítás után azonban szinte alig maradtak ilyen hitelek.