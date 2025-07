Az Otthon Start a gazdaságot is beindíthatja, de nem csak ezért fontos

Kedvező folyamatokat indukálhat a lakossági hitelpiacon az Otthon Start Program által kínált fix 3 százalékos kedvezményes lakáshitel a Századvég szerdán megjelent elemzése szerint, mely rámutat, hogy a hitelezés élénkítése mindenképpen üdvözlendő. Ugyanis a lakossági hitelpenetráció Magyarországon továbbra is alacsony: a hazai lakosság 13,7 százalékos GDP-arányos hitelállománya nemzetközi összevetésben messze elmarad a többi Visegrádi (V3) ország átlagától (31,4 százalék), továbbá jelentősen kisebb az EU-ban mért átlagnál (43,4 százalék) is. Ezen számok alapján tehát nem beszélhetünk a magyar lakosság túlzott hitelezéséről, így jelentősen nagyobb hitelállomány is elképzelhető lenne a hazai lakosság számára.

Az Otthon Start a lakossági hitelpiacot is beindíthatja / Fotó: Sorapop Udomsri / Shutterstock

Az Otthon Start kibővíti a hitelpiacot is

Az elemzés felidézi, hogy a Századvég korábbi kutatása szerint a hitelfelvételi hajlandóságot mutató lakosság egyharmada az Otthon Start Program által kínált kamatnál magasabb (4-6 százalékos) kamatkörnyezetben is hajlandó lett volna már lakáshitel felvételére, azonban a piaci kamatkörnyezet nem tudott 6 százalék alá csökkenni 2022 óta. Az Otthon Start azonban ezen réteg hitelfelvételére is lehetőséget teremt, sőt még azokat is megszólítja, akik csak 0-3 százalékos kamat mellett hajlandók eladósodni, így

pótlólagos keresletet teremt mind a használt, mind az új lakások piaca iránt.

A Századvég írása arra is felhívja a figyelmet, hogy a kamat fixálása a kamatkockázat minimalizálását jelenti, hiszen az akár 25 éves futamidő alatt ennél jócskán magasabb kamatkörnyezet is elképzelhető, ebből azonban a lakosság nem fog semmit érzékelni. Ezzel szemben egy változó kamatozású konstrukciónál egy, a jelenleginél magasabb kamatkörnyezet jelentős többletkamattal járna. A jegybanki inflációs cél a 3 százalék, ennélfogva sokkal alacsonyabb kamatokra nem számíthat a lakosság, különösen, hogy a nulla közeli kamatok idején sem voltak ennél kedvezőbb lakossági kamatok.

A jólét érzetében fontos szerepe van a lakhatási feltételeknek

Mindemellett a lakóssági jólét érzetében is kiemelt szerepet játszanak a lakhatási feltételek és a saját lakás. Ismerve a lakossági preferenciákat és a szokásokat, továbbá lassacskán elfelejtve a devizahitelezési csapda emlékeit, a fixált kamatozású konstrukció meglehetősen kedvező feltételekkel bír a lakosság számára saját lakáshoz jutásának érdekében.

Nincs tehát sem árfolyamkockázat sem pedig kamatkockázat.

Az is nagyon fontos, hogy az Otthon Start eredményeképp több ember számára nyílik lehetőség saját lakás megvásárlására, miközben a hitelfelvétel emelkedésével jelentős kereslet is megjelenhet a lakáspiacon. Azonban az így kialakuló árfelhajtó hatás elkerülése és tompítására, a lakásárak féken tartása, mérséklése érdekében a kormány számos szigorú intézkedést épített be az Otthon Start hitelprogramba.

Abszolút árkorlát: lakások esetében 100 millió forint, míg családi házak esetében 150 millió forintos az értékhatár.

Fajlagos korlát: a 1,5 millió forintos négyzetméterár. Ennek a maximális korlátnak a kialakítása és alkalmazása jelentős üzenet az ingatlanfejlesztőknek, hogy egyrészt ebből az összegből ki lehet hozni jelenleg a kínált lakások négyzetméterárát, másrészt pedig ennek lehet egy árkorlátozó jellege, hiszen ennél magasabb négyzetméterárú ingatlanra nem lehet hitelt felvenni az Otthon Start keretében.

A kínálat bővítését jelentős mértékben erősíti egyrészt a Lakhatási Tőkeprogram 300 milliárd forintos kerettel, ami öt év alatt több mint 30 ezer új lakás építését jelentheti. Továbbá a lakáspiacon további 8-10 ezer használt lakás is megjelenhet pótlólagos kínálatként a kereslet bővülése mellett.

A program időbelisége: a korábban tervbe vett meghatározott rövidebb időszak, azaz zárt végű helyett nyílt végű lett a konstrukció. Így a kereslet nem maximum két évig zúdul a piacra, hanem időben elnyújtva jelenik meg. Ezáltal a kormány azon deklarációja, hogy nem szeretné megbolygatni a lakáspiacot jobban érvényesülhet.

Az elemzés szerint az abszolút és fajlagos árkorlát csökkenti a lakásválasztékot, a megvásárolható lakások körét, ami azt jelenti, hogy a budapestinél alacsonyabb átlagos négyzetméterárú vidéki lakásoknál nő meg jobban a kereslet. A fajlagos korlát azonban itt is évekig felső korlátot jelenthet és ezáltal árkorlátozó hatással bír.