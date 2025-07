Szlovénia új pályára állítja védelmi iparát: állami holdinggal venné fel a tempót Európával

Szlovénia áttörést jelentő lépésre szánta el magát: a kormány döntése értelmében védelmi ipari holdingot hoz létre, amely hazai projekteket és vállalatokat támogat a kutatás-fejlesztéstől a gyártásig. Az új stratégia célja, hogy az ország megerősítse biztonságát, javítsa védelmi képességeit, és a védelemre szánt összegek minél nagyobb hányada az országon belül hasznosuljon.

Állami holding létrehozásával indítja el védelmi iparának fejlesztését Szlovénia / Fotó: Shutterstock

Marko Lovse, a védelmi minisztérium államtitkára a szerdai kormányülés után kijelentette:

ez az első átfogó nemzeti stratégia a szlovén védelmi ipar fejlesztésére.

A dokumentum értelmében Szlovéniának a katonai képességek egy részét hazai fejlesztésű eszközökkel kell biztosítania, és önellátóbbá kell válnia a védelmi technológia terén.

A stratégia nemcsak a hazai ipart kívánja megerősíteni, hanem azt is célul tűzi ki, hogy Szlovénia aktívabban kapcsolódjon be az európai védelmi technológiai és ipari bázisba. „A lényeg az, hogy be tudjuk vonni a vállalatainkat, és a pénz itthon maradjon” – hangsúlyozta Lovse, hozzátéve, hogy már elkészült egy dokumentum arról is, mely cégek és milyen módon kapcsolódnak be a programba.

A védelmi holding létrehozása illeszkedik a májusban elfogadott szlovén védelmi és biztonságpolitikai tervezetbe, amely még az idén a GDP két százalékára emeli a védelmi kiadásokat – ez megfelel a NATO elvárásainak. A cél pedig még ambiciózusabb: 2030-ra a GDP három százalékát fordítanák a haderőre, amit a parlament is jóváhagyott.

Szlovén ipar, európai együttműködés

A stratégia középpontjában a hazai technológiai szektor és a védelmi vállalatok összehangolt fejlesztése áll. A holding a jövőben nemcsak pénzügyi szerepet vállal, hanem stratégiai irányítást is nyújt, lehetővé téve a gyorsabb reagálást a biztonságpolitikai kihívásokra és a technológiai versenyre.

A szlovén lépés jól illeszkedik az EU közös védelmi törekvéseihez, amelyek a kontinens biztonságpolitikai önállóságának erősítését tűzték ki célul – különös tekintettel az ukrajnai háború után megnövekedett geopolitikai feszültségekre.