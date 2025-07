Szankciós listára tette London a magyar többségű Horgos királyát, akit Mohamednek hívnak

Először vezetett be szankciókat a Nagy-Britanniába tartó illegális bevándorlás szervezőivel szemben London, és a 25 célpont között a magyar-szerb határátkelő, Horgos önjelölt királya, Mohamed Tetvan is megtalálható, aki az egyik legerőszakosabb embercsempész bandát vezeti.

A szerb–magyar határon keresztül vezet a bevándorlók útja Nagy-Britannia felé, így került szankciós listára Horgos királya is / Fotó: AFP

A szerb Nova összefoglalója szerint a szigetországba tartó migráció szervezői elleni fellépés Nagy-Britanniától távoli célpontokra is lecsapott, több bűnöző, a csoportok vezetői, a hamis útlevelek készítői, sőt, még egy, az embercsempészek által javasolt felfújható csónakokat gyártó kínai cég is helyet kapott a listán. Így került fel oda Horgos önjelölt királya, a Tetvani csoport vezetője, aki eredetileg Marokkóból származik. A lap szerint

a bandavezér még saját börtönt is üzemeltet azok számára akik nem tudnak fizetni.

A Tetvani csoport emellett arról is ismert, hogy azokat a nőket, akik nem fizetnek szexuálisan bántalmazzák. A 25 célpont elleni szankció azonnali hatállyal életbe is lép, így Mohamed Tetvani brit eszközeit befagyasztják és nem is utazhat a szigetországba, ahogy cégvezető sem lehet ott.

Ha túl színesnek tűnne a beszámoló, a Novát megbízható hírforrásnak tartják, és a lecsapást Horgos önjelölt királyára hivatalosan közölte a brit kormány.

Szintén szankció alá kerül Mohammed Tetwani, az önjelölt Horgos királya, aki brutálisan ellenőrzött egy migránstábort Horgoson, Szerbiába és a Tetwani embercsempész bandát vezette. Tetwani és követői erőszakos bánásmódjukról ismertek azon menekültekkel szemben, akik nem veszik igénybe a szolgálataikat és nem fizetnek értük

– forgalmaz a közlemény.