A davosi vezér, Klaus Schwab hűbérbirtokként kezelte a szervezetét

A világ vezető politikusait és üzletembereit évente összehívó davosi gyűlés szervezője, a Világgazdasági Fórum (WEF) belső vizsgálata szerint megalapozottak az alapító és sokáig a szervezetet vezető Klaus Schwab ellen egy szivárogtató által felhozott vádak.

A WEF egykori ura, Klaus Schwab dicstelenül volt kénytelen távozni/Fotó: Anadolu via AFP

Schwab volt a WEF hűbérura

Schwab személyes hűbérbirtokként kezelte a szervezetet és számos olyan költséget is megtéríttetett, melyek nem voltak megfelelőek, például

mintegy 1,1 millió dollár értékben vásárolt elsőosztályú repülőjegyeket, hogy a WEF-nél semmilyen pozíciót be nem töltő felesége, Hilde is elkísérje útjaira,

de gyakran viselkedett megfélemlítően és nem tűrt ellentmondást, valamint a női munkatársakkal sem bánt megfelelően.

A The Wall Street Journal szerint emellett Schwab olyan utak költségét is kifizetette, melyek semmilyen kapcsolatban nem álltak a szervezettel, drága ajándékokat fogadott el, de gyakran a szervezet számára kiállított hitelkártyájával fizetett szállodai masszázsokért is.

A húsvét hétvégéjén lemondott 87 éves vezető tagadja a vádakat , mondván felesége az általa elnökölt, ám különálló Schwab alapítvány és a WEF közötti jóhiszemű megállapodás értelmében kísérhette el, a helytelen, a szerveze számlájára terhelt költekezést pedig gyakran asszisztenseinek tulajdonította, míg a drága ajándékokat elajándékozta, vagy a szervezet központjában tette közszemlére. Shcwab azt is felhozta mentségeként, hogy éveken át nem emelkedett évi 1 millió svájci frankos fizetése, amit 100 frank költségtérítés egészített ki és azt is megígérte, hogy megtéríti a nem engedélyezett költéseket.

A vizsgálatot végző svájci ügyvédi iroda, a Homburger augusztus végére ígért végleges eredményeket, melynek során a volt vezető védekezését is figyelembe veszik majd. A dicsteleneül távozott alapító örökségére azonban a jórészt a nyilvánosság szeme láttára zajló vizsgálat és az elhangzott vádak biztosan nem vetítenek jó fényt. Schwab a vádak szerint a szervezet által készített versenyképességi jelentésbe is belepiszkált, például javított India helyezésén, míg a Brexit miatt lejjebb sorolta Nagy-Britanniát a rangsorban.