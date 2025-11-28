Black Friday: a csalók is akcióba lendülnek, elsősorban az online vásárlók fenyegetettek

A Black Friday minden évben jelentősen növeli az online vásárlások számát – és ezzel együtt a kiberbűnözők aktivitását is. kevésbé figyelni a részletekre, és könnyebben esnek az adathalászat vagy a csaló webshopok áldozatául. A Sophos kiberbiztonsági szakértői arra figyelmeztetnek, hogy az ünnepi szezonban különösen fontos tudatosan védekezni.

Az adathalászok is készülek a fekete péntekre / Fotó: Shutterstock

A Black Friday kiemelt időszak a kibertámadók számára. Ilyenkor sokkal könnyebb megtéveszteni a felhasználókat, hiszen mindenki a jó ajánlatokat keresi. Pár egyszerű lépéssel azonban jelentősen csökkenthetjük a kockázatot.

– mondja Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője.

A Sophos szakértői az alábbi tippeket ajánlják az online biztonság megőrzéséhez:

1. Használj hirdetésblokkolót

A rosszindulatú hirdetések gyakori eszközei az adathalász és kártevő-terjesztő támadásoknak. Egy jó hirdetésblokkoló (pl. uBlock Origin, Ghostery) csökkenti ezt a kockázatot és gyorsabbá teszi a böngészést.

2. Böngéssz privát vagy inkognitó módban

A privát böngészés csökkenti az online követők számát, így kevesebb személyre szabott – és sokszor megtévesztő – hirdetéssel találkozol.

3. Használj adatvédelmi bővítményeket

Az olyan eszközök, mint az EFF Privacy Badger bővítménye, automatikusan blokkolják a láthatatlan követőket, és hozzájárulnak a biztonságosabb online jelenléthez.

4. Kerüld a „Bejelentkezés Facebookkal/Google-lal” funkciót

Bár kényelmes, feleslegesen osztja meg adataidat nagy technológiai szolgáltatókkal. A külön fiók nagyobb adatbiztonságot ad.

5. Vásárolj vendégként, ha lehet

Ha nem tervezel visszatérni egy webáruházba, használd a vendégfiókot – így kevesebb adatot adsz meg, és kevesebb helyen lesznek tárolva a személyes információid.

6. Ne mentsd el a bankkártyaadataidat

Minél kevesebb helyen van elmentve a bankkártyád, annál kisebb a visszaélés kockázata. Csak akkor engedd a mentést, ha feltétlenül szükséges.

7. Használj ideiglenes vagy egyszeri használatú kártyaszámot

A legtöbb bank már kínál ilyen megoldást. Ez extra védelmet ad online vásárláskor, és limit is beállítható rá.