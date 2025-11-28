Deviza
Hihetetlen kincsek kerülnek elő az M1-es autópálya bővítésénél

Az M1-es autópálya bővítése során rendkívül értékes régészeti leletekre bukkantak a kivitelezők. Érdekes videó készült a rég letűnt civilizációk emlékeit őrző tárgyakról.
Világgazdaság
2025.11.28., 14:59
Fotó: MKIF/Facebook

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. folyamatosan dokumentálja az M1-es autópálya felújítását. Megérkezett videós dokumentumsorozatuk második része, melyben a helyszínen zajló régészeti munkálatokat mutatják be – írta meg az Origo.

M1-es autópálya
Régészeti leletek is előkerültek az M1-es autópálya bővítése során  / Fotó: MKIF / Facebook

Nem várt izgalmakat tartogat az M1-es autópálya bővítése

Az M1-es bővítéséhez kapcsolódó feltárás során késő avar kori temető nyomaira bukkantak a régészek.

Az MKIF ennek apropóján Facebook-oldalán azt írja, hogy „a régészeti munka nem csak tudományos érték: felelős együttműködés. Amikor új infrastruktúra – például autópálya – épül, elengedhetetlen, hogy a terület múltját is feltárjuk. Így kerül egyensúlyba a fejlődés és az örökségvédelem.”

Majd hozzáteszik, hogy az autópályák a jelenünket és jövőnket is formálják: erősítik a gazdasági növekedést, javítják az összeköttetést a régiók között és biztonságosabbá teszik a közlekedést. De mindezt csak úgy tehetjük felelősen, ha közben tiszteletben tartjuk azt, aminek köszönhetően mi is itt vagyunk: a történelmünket.

Mint korábban beszámoltunk róla, az M1-es autópálya bővítése szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-stól a Concó pihenőig. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

 

