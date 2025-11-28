Putyin a béke érdekében kész egy hatalmas lépésre, bár az európai igényt rá nevetségesnek tartja

Vlagyimir Putyin szerint Oroszország kész hivatalosan is rögzíteni, hogy nem tervez támadást Európa ellen – erről a csütörtöki, Biskekben tartott sajtótájékoztatóján beszélt. Az orosz elnök úgy fogalmazott: Moszkva számára „nevetségesen hangzik” az a vád, miszerint az ország készülne egy európai katonai offenzívára, ugyanakkor – mint mondta – ha erre van igény, Oroszország hajlandó diplomáciai formában megerősíteni, hogy ilyen szándéka nincs.

Putyin: Oroszországnak esze ágában sincs megtámadni Európát – az orosz elnök kész ezt írásba is adni / Fotó: Anadolu via AFP

Putyin a nyilatkozatot azokra a nyugat-európai politikai és katonai vezetőkre reagálva tette, akik az elmúlt hónapokban többször figyelmeztettek egy esetleges orosz támadás lehetőségére, és emiatt a védelmi kiadások növelését sürgették. Az elnök szerint ezek a kijelentések vagy az érintett országok belpolitikai céljait, vagy a hadiipar érdekeit szolgálják, és szerinte „semmi alapjuk nincs”.

A moszkvai megközelítés szerint a félelmek mesterségesen gerjesztettek, ugyanakkor Putyin jelezte:

ha az európai országok igénylik a garanciákat, Moszkva ezt kész formálisan is rögzíteni.

Szavai alapján a Kreml egy olyan, szélesebb körű biztonsági párbeszédet támogatna, mely az „összeurópai biztonság” kérdéseit tárgyalja meg, és melyben minden fél számára fontos lenne a pontos diplomáciai megfogalmazás.

A kijelentés ugyanakkor nem változtat a jelenlegi geopolitikai helyzeten: Oroszország Ukrajna elleni háborúja továbbra is alapvetően meghatározza az európai biztonságpolitikai vitákat. Nyugat-európai elemzők többsége úgy látja, hogy a kontinens védelmi stratégiáját jelenleg nem Putyin szóbeli ígéretei, hanem a térségben fennálló katonai helyzet formálja. A következő hetekben várható, hogy uniós és NATO-tagállami vezetők is reagálnak majd az orosz elnök nyilatkozatára, különös tekintettel arra, milyen keretek között képzelhető el bármiféle biztonsági egyeztetés a jelenlegi konfliktus mellett.

Az ukrán elnök főtárgyalója, a most korrupciós botrányba keveredett Andrij Jermak szerint Ukrajna számára jelenleg nem elfogadható szuverén területének feladása Oroszország javára. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke a The Atlantic című lapnak adott interjúban úgy fogalmazott:

ma egyetlen épeszű ember sem írna alá egy dokumentumot, mely terület feladását tartalmazza.

Azt is hangoztatta, hogy „ameddig Zelenszkij elnök, senki nem számolhat azzal, hogy feladunk területet”. Andrij Jermak ugyanakkor megjegyezte, hogy az orosz és ukrán erők közötti vonal meghatározása szerepelhet a tárgyalásokon.