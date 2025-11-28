Deviza
kabinetfőnök
Andrij Jermak
Volodimir Zelenszkij
orosz-ukrán háború
korrupció

Korrupciós nyomozók jelentek meg Ali babánál, aki Zelenszkij nevében életről-halálról tárgyal

Az ukrán elnököt arról tájékoztatták, hogy rendelkezésre állnak azok az anyagok, amelyek alapján gyanúsítottként nevezhetik meg Jermakot.
VG
2025.11.28, 14:30
Frissítve: 2025.11.28, 15:15

„A NABU és a SAPO ma eljárási cselekményeket folytat nálam. A nyomozóknak semmilyen akadályt nem gördítek az útjába. Teljes hozzáférést kaptak a lakáshoz, az ügyvédeim a helyszínen vannak, és kapcsolatban állnak az eljáró rendvédelmi tisztviselőkkel. Részemről minden támogatást megkapnak” – mondta Jermak.

Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij elnök egyik legfontosabb bizalmasa
Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij elnök egyik legfontosabb bizalmasa / Fotó: AFP

A Magyar Nemzet cikke szerint a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) november 28-án közölte, hogy házkutatást tart Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak az ingatlanában.

Jelenleg tíz korrupcióellenes nyomozó dolgozik Kijev kormányzati negyedében. Jermak ellen a NABU egy korrupciós ügyben nyomoz, amely az állami nukleárisenergia-monopóliumot, az Enerhoatomot érinti, és Zelenszkij elnöksége alatt ez a legnagyobb korrupciós vizsgálat.

Zelenszkij elnököt arról tájékoztatták, hogy rendelkezésre állnak azok az anyagok, amelyek alapján gyanúsítottként nevezhetik meg Jermakot és Rusztem Umerovot, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárát.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij elnök egyik legfontosabb bizalmasa, 2020 óta az ukrán Elnöki Hivatal vezetője. Eredetileg ügyvédként és médiapiaci szereplőként dolgozott, majd Zelenszkij politikai felemelkedésével párhuzamosan került a legbelső döntéshozói körbe. 

Befolyása az elnöki kabineten túl a parlamentre, a bűnüldöző szervekre és több állami intézményre is kiterjed, 

ezért a helyi és nemzetközi elemzők gyakran „kapuőrnek” vagy az elnök „távirányítójának” nevezik. 

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Midas-ügy nyilvánosságra kerülése óta több ukrán médiumban is megjelentek olyan értesülések, melyek szerint a nyomozás egyes szálai az államfői hivatalhoz vezethetnek. A parlamenti ellenzék már november elején személyi következményeket sürgetett, miután a sajtóban megjelentek a korrupciós hangfelvételek részletei.

Jaroszlav Zseleznyak képviselő szerint Andrij Jermak Ali baba álnéven szerepel Mindics „felvételein”, ahol állítólag utasításokat adott arra, hogyan gyakoroljanak nyomást a NABU-ra és a SAPO-ra.

