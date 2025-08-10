Deviza
Nyugdíj: megéri újraszámítani, akár több ezer forinttal is nőhet az összeg – ők nyerhetnek rajta

Az idei, 13,3 százalékos valorizációsszorzó-emelés komoly pluszt hozhat azoknak a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő nyugdíjasoknak, akik elérik a nyugdíjkorhatárt, és jogosultak az újraszámításra. A nyugdíj újraszámítása azok számára elérhető, akik a korhatár előtti ellátás ideje alatt is dolgoztak legalább egy évet.
2025.08.10, 16:50
Frissítve: 2025.08.10, 17:03

Néhány éve kedvező irányba módosultak a nyugdíj újraszámításának feltételei a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek részére. A módosítás azóta lehetővé teszi a nyugdíj kérelemre történő újraszámítási lehetőségét, ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy betölti a nyugdíjkorhatárt, és az ellátásban vagy járandóságban részesülés tartama alatt legalább 365 napot dolgozott – írja az Origo.

A nyugdíj újraszámítása több ezer forint különbséget is jelenthet / Fotó: Shutterstock

Megéri a nyugdíj újraszámítása

Miként a portál jelezte, korábban, 2012 előtt, többféle jogcímen lehetett öregségi nyugdíjat igényelni a nyugdíjkorhatár betöltése előtt, például hosszú szolgálati idő vagy hivatásos jogviszony alapján, amely ellátások 2012-t követően átalakultak úgynevezett korhatár előtti ellátássá, amelyet a jogosultak a tényleges nyugdíjkorhatár eléréséig kaptak, kapnak.

Ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően kérelmezi, a nyugdíjat ismételten megállapítják, ha az így megállapított nyugdíj magasabb a korhatár előtti ellátás vagy a szolgálati járandóság  – levonás nélküli – összegénél. Ebben az esetben a különbözet összegét visszamenőlegesen – de legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző hat hónapra – is folyósítják – számol be az Origo, egyebek mellett arról is, miért éri meg különösen most a nyugdíj újraszámítása.

