Most már tudjuk: ezek a 3 százalékos hitel buktatói – szakértők mondták el, hogyan lehet sikeresen felvenni az Otthon Startot

Kormányzati tájékoztatás szerint a szeptember 1-jén indult Otthon Start programban az első két hétben átlagosan naponta majdnem 1000 új 3 százalékos hitelt igényeltek. A program szeptember 1-jei indulása óta eltelt hetekben ugyanakkor az is kiderült, melyek azok a körülmények, amelyekre a fix 3 százalékos Otthon Start programba bekapcsolódóknak külön érdemes figyelniük.
VG
2025.09.20, 17:00
Frissítve: 2025.09.20, 17:04

Túlzás nélkül kijelenthető: az Otthon Start program indulásával a korábbinál is kiélezetettebb verseny alakult ki a lakások és a házak piacán a vevők körében. Miként lapunk megírta, egy friss felmérés szerint a felnőtt korú népesség 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon Start programban a következő fél évben.

Otthon Start, otthonstart
Az Otthon Start programot népszerűsítő köztéri plakát Budapesten
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI/Czeglédi Zsolt

Az indulás óta eltelt első két hetében benyújtott, 10 ezernél is több igénylés nemcsak a program sikerét jelzi, hanem nagyobb ingatlanpiaci forgalmat is mutat. A programnak köszönhetően az átlagos hitelfelvétel 24 millióról 30 millió forintra emelkedhet, miközben az átlagos törlesztőrészlet 7 százalékkal csökkenhet a hitelfelvevők oldalán – írja összeállításában az Origo.

A lap szakértőket kérdezett arról, milyen vonatkozásokra érdemes különösen odafigyelni a sikeres hiteligénylés érdekében.

Több körülményen múlhat az Otthon Start hitel igénylésének sikere

A lap összeállításában pénzügyi szakértő segítségével mutat be néhány olyan félreértést, illetve körülményt, amikre érdemes odafigyelni a fix 3 százalékos hitel igénylése érdekében. Az egyik ilyen, meglepően gyakori probléma, hogy az ingatlan valós állapota nem egyezik meg az ingatlannyilvántartásban szereplő adatokkal.

Ez legtöbbször a családi házaknál fordul elő, ahol a tulajdonosok sokszor hozzáépítettek, átépítettek vagy lebontottak, anélkül, hogy a szükséges engedélyeket beszerezték volna. Ezek a jogilag rendezetlen állapotok – engedély nélküli bővítések, bontások, vagy a térképen nem feltüntetett változások – az értékbecslés során derülnek ki, a következményük pedig az lehet, hogy a bank nem fogadja el az ingatlant fedezetként. Azaz: nem ad rá hitelt.

A vevőknek arra is fel kell készülniük, hogy a felpörgött piac miatt a számukra legideálisabb ingatlanok nagyon rövid idő alatt el is kelhetnek. Emiatt, valamint a négyzetméterár-plafon miatt kompromisszumra lehet szükség. Például Budapesten viszonylag kevés olyan lakás van, amely megfelel a szigorú, 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonnak.

Így az igénylőknek kompromisszumot kell kötniük, és az eredeti tervekhez képest kevésbé frekventált kerületekben, vagy felújítandó, rosszabb állapotú ingatlanok között keresgélniük. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

