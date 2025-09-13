Pride: elpárolognak a szponzorok, de mi ennek az oka?

A döntés jól illeszkedik egy globális trendbe: 2025-ben számos nagyvállalat világszerte, főként az Egyesült Államokban, visszavette a Pride-támogatását. A San Francisco Pride például közel 300 ezer dollárral kevesebb szponzori pénzből gazdálkodhatott, miután olyan multik, mint a Comcast, az Anheuser-Busch vagy a Diageo, kiléptek a támogatói körből. Hasonló helyzet alakult ki New Yorkban, ahol a Mastercardtól a PepsiCoig több óriásvállalat csökkentette a hozzájárulását – írja az Origo.

A Pride-események mellől kezdenek lassan elszivárogni a nagyvállalatok / Foto: AFP

Az okok összetettek – írja a cikk. A vállalatok attól tartanak, hogy a konzervatív bojkottok vagy politikai támadások többet ártanak, mint amennyit a Pride-szponzoráció hoz. Emellett a gazdasági bizonytalanság miatt a marketing- és CSR-költségvetések is szűkülnek – a „nem létfontosságú” kiadások között elsőként esnek áldozatul az ideológiailag megosztó ügyek.

Pride és marketing

A Pride-támogatás évtizedeken át a progresszív márkaépítés eszköze volt: jelezte a nyitottságot, a sokszínűség melletti kiállást. Ugyanakkor 2025-re a társadalmi megosztottság felerősödött, a kultúrharcok mindennapossá váltak, és a cégek vezetői egyre gyakrabban mérlegelnek hideg fejjel: a politikai frontvonalon való részvétel üzletileg kifizetődő-e, vagy inkább kockázatot jelent.

Az Erste döntése azt üzeni: a bank nem kíván identitásharcok frontvonalára sodródni. Ez nem feltétlenül jelent Pride-ellenességet, sokkal inkább azt, hogy a márkaépítésben a megosztó szimbólumokat lecserélik konszenzusosabb, „biztonságosabb” narratívákra. De hogy mit jelent a vállalatok számára a 2020-as évek közepén a Pride-szponzoráció, arról itt olvashat tovább.