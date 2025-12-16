Optimista nyitás a pesti parketten - kamatdöntés előtt oldalaz a forint

A BUX 109 934 ponton nyitott, ami egyharmad százalékos emelkedés. A pesti parketten optimista a hangulat. A forint oldalaz a kamatdöntés előtt.

Jól indult a nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában borús a hangulat

Tegnap folytatódott a csökkenés a tengerentúlon. Pozitív kezdés után kerültek lejtőre az amerikai tőzsdék. A széles piacot leképező S&P 500, a klasszikus a Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt csökkenéssel zárt.

Ázsiában sem volt túl kedvező a befektetői hangulat kedden hajnalban:

a hongkongi Hang Seng majd két százalékot esett,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite bő 1 százalékot csúszott, míg a japán Nikkei másfél százalékot.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél százalék körüli csökkenéssel indíthatják a keddi kereskedést.

Pesti parkett: kamatdöntés előtt optimista a piac

Az OTP 34 410 forintról startolt, enyhe pluszban.