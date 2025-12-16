Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 024,26 +0,47% MTELEKOM1 766 +1,02% MOL2 904 -0,34% OTP34 600 +0,58% RICHTER9 875 +0,56% OPUS555 -2,52% ANY6 900 -0,58% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 360 -0,75% BUMIX10 064,96 +0,82% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 417,99 -0,16% BUX110 024,26 +0,47% MTELEKOM1 766 +1,02% MOL2 904 -0,34% OTP34 600 +0,58% RICHTER9 875 +0,56% OPUS555 -2,52% ANY6 900 -0,58% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 360 -0,75% BUMIX10 064,96 +0,82% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 417,99 -0,16%
késleltetett adatok

Szétzúzták az olajárakat, a piac a békére teszi a tétet, utoljára a Covid tombolása idején volt ilyen olcsó a nyersolaj

Optimista nyitás a pesti parketten - kamatdöntés előtt oldalaz a forint

Senki sem figyel a borús Ázsiára. A pesti parketten felfelé indultak a blue chipek. A forint a kamatdöntésre vár. Nagyot pattant a bécsi biztosító és a 4iG.
Faragó József
2025.12.16, 09:16
Frissítve: 2025.12.16, 09:24

A BUX 109 934 ponton nyitott, ami egyharmad százalékos emelkedés. A pesti parketten optimista a hangulat. A forint oldalaz a kamatdöntés előtt.

pesti parkett
 Jól indult a nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában borús a hangulat

Tegnap folytatódott a csökkenés a tengerentúlon. Pozitív kezdés után kerültek lejtőre az amerikai tőzsdék. A széles piacot leképező S&P 500, a klasszikus a Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt csökkenéssel zárt.

Ázsiában sem volt túl kedvező a befektetői hangulat kedden hajnalban: 

a hongkongi Hang Seng majd két százalékot esett,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite bő 1 százalékot csúszott, míg a japán Nikkei másfél százalékot. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél százalék körüli csökkenéssel indíthatják a keddi kereskedést.

Pesti parkett: kamatdöntés előtt optimista a piac

Az OTP 34 410 forintról startolt, enyhe pluszban.

OTP részvény
OTP részvény11:01:46
Árfolyam: 34 590 HUF +190 / +0,55 %
Forgalom: 2 702 838 140 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 2938 forintra pattant, ami majd 1 százalékos emelkedés.

MOL részvény
MOL részvény11:02:01
Árfolyam: 2 908 HUF -6 / -0,21 %
Forgalom: 269 809 894 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 9860 forinton indított, közel félszázalékos pluszban.

RICHTER részvény
RICHTER részvény11:00:42
Árfolyam: 9 875 HUF +55 / +0,56 %
Forgalom: 155 915 085 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1756 forinton nyitott, félszázalékos pluszban.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:57:40
Árfolyam: 1 766 HUF +18 / +1,02 %
Forgalom: 67 724 730 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 4160 forintra pattant, bő 2 százalékot emelkedve, 

amit az amerikai tárgyalások híre támogatott. 

4IG részvény
4IG részvény11:00:26
Árfolyam: 4 285 HUF +215 / +5,02 %
Forgalom: 1 021 090 190 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Vienna Insurance 12 százalékot pattant. 

VIG részvény
VIG részvény09:55:47
Árfolyam: 23 950 HUF +2 550 / +10,65 %
Forgalom: 574 800 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Sáv közepén oldalaz a forint

Ismét

 kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank, 

az elemzők ezúttal sem számítanak kamatmódosításra. Az Equilor ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a legutóbbi jegyzőkönyvben szerepelt egy érdekes mondat: 

A decemberi Inflációs jelentés előrejelzése kulcsfontosságú lesz a monetáris politika jövő évi irányultságának szempontjából.

Márpedig a decemberi inflációs jelentés keretszámait is ma délután ismerhetjük meg, s jó eséllyel csökkentik az inflációs prognózisokat.

Az euró-forint 385 közelében mozog. 

A 383,10–384,00-es zóna fontos támasz, 

míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 385,66-nál. Felette az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala jelent meghatározó akadályt, jelenleg 386,70-nál.

Tőzsdenyitáskor 385,1 közelében jegyezték az euró-forintot.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384,9115 +0,08%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

