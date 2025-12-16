Bejelentéscunamival érkezik a 4iG – mindenki erre figyel, Washingtonban tárgyalnak

Deviza
Rendkívüli

Jászai Gellért hangsúlyozta: a magyar–amerikai kapcsolatok új szakaszba léptek, az Egyesült Államok stratégiai partnerként tekint Magyarországra, ami az elmúlt egy év tárgyalásai nyomán hamarosan kézzelfogható és konkrét eredményekben is megmutatkozik majd. A 4iG csoport az amerikai látogatás során több bejelentésre is készül.
VG
2025.12.16, 09:02
Frissítve: 2025.12.16, 09:12

A magyar–amerikai kapcsolatok és ipari együttműködések erősítése érdekében Washingtonban folytat magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG csoport elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős, rendkívüli meghatalmazott nagykövete. A magyar delegáció tagja Takács Szabolcs, Magyarország Egyesült Államokba akkreditált nagykövete, valamint a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák menedzsmentje – áll a társaság közleményében.

4ig,
Fontos tárgyalásokat folytat Amerikában a 4iG / Fotó: Róka László / MTI

Fontos tárgyalásokat folytat Amerikában a 4iG

A küldöttség az Egyesült Államok Export-Import Bankjának elnökével, John Jovanoviccsal folytatott egyeztetésének középpontjában a közös programok és kezdeményezések finanszírozása állt. Az Export-Import Bank az amerikai kormány hivatalos exporthitel-ügynöksége, amely hitel-, garancia- és biztosítási konstrukciókkal támogatja az amerikai vállalatok nemzetközi piacra lépését és exporttevékenységét.

A Blackstone vezető tisztségviselőjével, David Kadennel folytatott megbeszélés a 4iG csoport űr- és védelmi tevékenységéhez kapcsolódó befektetési és finanszírozási lehetőségekre fókuszált. A Blackstone a világ egyik legnagyobb globális alternatív befektetési társasága, amely magántőke-, hitel- és infrastrukturális befektetéseken keresztül finanszíroz nagy volumenű és stratégiai jelentőségű projekteket. Az alternatív vagyonkezelő több ezermilliárd dollár értékű vagyon felett diszponál, a Blackstone által kezelt vagyon 2025 harmadik negyedévére elérte az 1,2 billió dollárt.

A küldöttség tárgyalt többek között Brian Mast kongresszusi képviselővel, a Képviselőház Külügyi Bizottságának elnökével a magyar–amerikai űr- és védelmi ipari együttműködések lehetőségeiről. Továbbá Fred Fleitzcel, az America First Policy Institute alelnökével, melynek során a megbeszélések a magyar–amerikai biztonságpolitikai együttműködésre is kiterjedtek.

Jászai Gellért hangsúlyozta: a magyar–amerikai kapcsolatok új szakaszba léptek, az Egyesült Államok stratégiai partnerként tekint Magyarországra, ami az elmúlt egy év tárgyalásai nyomán hamarosan kézzelfogható és konkrét eredményekben is megmutatkozik majd. A 4iG csoport az amerikai látogatás során több bejelentésre is készül.

A 4iG visszautasítja Hadházy Ákos rágalmait: nem kívánják megvásárolni az RTL Magyarországot

A társaság közleménye szerint működése teljes mértékben átlátható, üzleti tevékenysége nyilvános. Ennek megfelelően a 4iG csoport határozottan visszautasítja a képviselő által a 4iG Műsorszóró Kft. eladása kapcsán terjesztett félrevezető és hamis állításokat, és vizsgálja annak lehetőségét, hogy tisztességtelen piacbefolyásolás, valamint rágalmazás miatt jogi lépéseket tegyen az országgyűlési képviselő ellen.

