Négysávossá építik át Magyarország egyik legfontosabb főútját: 110-zel is lehet majd rajta menni – térkép a nyomvonalról

Gőzerővel zajlik a vidéki sztráda bővítése, az M47-es megépítése.
VG
2025.10.24, 06:59
Frissítve: 2025.10.24, 08:11

Folytatódik az M47-es sztráda tervezése. Lázár János építési és közlekedési miniszter az egyik kiemelt programjának nevezte, hogy ne csak Budapest felé vigyenek autópályák, hanem Magyarország keleti részén egy észak–déli folyosót nyissanak Debrecen–Békéscsaba–Szeged között – emlékeztetett a Beol Békés vármegyei hírportál.

M47-es autópálya kötlekedésfejlesztés Békés vármegye bővítik az autópályát
Az M47-es autópályát ábrázoló térkép / Fotó: Kónya István Facebook-oldala

A 47-es számú főút Berettyóújfalu–Körösladány közötti szakaszának 2-szer 2 sávra bővítésének előkészítése kapcsán pénteken Szeghalmon zajlott egyeztetés a nyomvonalat érintő gazdákkal. A megbeszélésen minden érintett megoszthatta észrevételeit a tanulmánytervről – írta Facebook-oldalán Kónya István.

Ahogyan azt a Békés vármegyei tanácsnok is leszögezte, a fejlesztés célja, hogy a szakasz kétszer két sávos, emelt sebességű, helyenként 110 kilométer per órás haladásra alkalmas főúttá váljon. Az egyeztetéseket a következő időszakban is folytatják a 47-es út négysávosítása kapcsán.

 

Lázár János: rákötik a magyar autópályát a románra, de ez csak a kezdet

Egy évvel ezelőtt az építési és közlekedési miniszter nagy horderejű fejlesztéseket jelentett be Békéscsabán. Kiderült, mikor készül el az M44-es autópálya, hogyan fejlesztik az M47-est és az M4-est, de az is, hogy egy új autópálya épül Romániáig háromszázmilliárd forintból.

A fejlesztési dömping kvázi magyarázataként a beruházási miniszter felhívta rá a figyelmet, hogy Békéscsaba nem lehet B kategóriás város, és nem szorulhat be Debrecen és Szeged közé. Majd újabb útépítést jelentett be: az M47-es négysávosítását. Arról is egyezség született, hogy amikor ezt megkezdik, valamikor 2026–2027-ben, akkor először Békéscsaba–Szeghalom között indul a bővítés, majd a második etapban Szeghalom és Berettyóújfalu között.

Mindezeken felül pedig egy déli elkerülő kivitelezését is tervezik, erre Lázár János megkapta a forrást a kormánytól. De a belterületi utak rendbetétele sem maradt ki, ehhez összesen 25 milliárd forintra lenne szükség, ami egy összegben most nem áll rendelkezésre. A következő két évben kétmilliárd forintból a két kilométer hosszú Berényi utat újítják fel, majd minden évben megcsinálnak egy újabb állami fenntartású utat egy előzetesen összeállított rangsor alapján.

