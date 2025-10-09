Ez se mindennapi: magyar cég terjeszkedik Ausztriában, a történelmi határon nyitotta meg az első telephelyét - nem biztos, hogy tetszeni fog az osztrákoknak

Ausztriában indított új vállalkozást a magyar tulajdonban lévőt Axiál Kft. A társaság Alsó-Ausztriában, Bruck and der Leitha településen 9400 négyzetméteres telephelyet nyitott. A város közvetlenül a történelmi osztrák–magyar határon található, Kapuvártól mintegy egyórányi, 70 kilométeres autóútra. Az Axiál Kft. Magyarország egyik vezető cége a mezőgazdasági gépek kereskedelmének terén.

Az Axiál osztrák telephelye / fotó Facebook

A társaság tevékenységi köre kiterjed többek között számos gyártó kínálatából elérhető traktorok, betakarítógépek, anyagmozgató gépek, valamint az ezekhez használható munkagépek és eszközök értékesítésére, illetve kapcsolódó szolgáltatások nyújtására. A vállalkozás a Rábaközben, Csornán is működtet kirendeltséget – írja a Kisalföld.

Az Axiál Landtechnik GmbH brucki telephelyének célja, írják a kft. közösségi oldalán, hogy az Axiál Kft. 35 éves tapasztalatát és az általa kínált innovatív márkák korszerű technológiait és digitális megoldásait ötvözze és eljuttassa az osztrák gazdákhoz.

Modern bemutatótér, jól felszerelt szervizműhelyek és egy alkatrészüzlet is várja a jövendőbeli partnereket.

A telephely elhelyezkedése a gyors logisztikát és alkatrészellátást garantálja. A megnyitón megjelent az Axiál Kft. és a Landtechnik menedzsmentje és munkatársai, valamint a CLAAS és a HORSCH képviselői egyaránt.

