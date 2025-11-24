Akár 400 millió forint tőke fejlesztésre vagy terjeszkedésre – a kkv-k előtt nyitva az út (x)

A magyar kis- és középvállalkozások előtt új finanszírozási lehetőség nyílt meg a Demján Sándor Tőkeprogram révén. A százmilliárd forintos keretösszegből akár 400 millió forintnyi tőkejuttatás is elérhető fejlesztésekre, digitalizációra vagy zöldberuházásokra, 50 százalékig pedig forgóeszközre is. A program azokra a cégekre fókuszál, amelyekben növekedési potenciál van. A konstrukció nem hitel, hanem tőkebevonás, amely a cégek jövőbeli növekedését támogatja. A program már eddig is hatalmas érdeklődést váltott ki, rengeteg értékes visszajelzés is érkezett a kiírókhoz, így a Gazdasági Kabinet az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. szakmai visszajelzései nyomán módosított a feltételeken. Elsődleges cél, hogy a konstrukció még jobban illeszkedjen a vállalkozások valós igényeihez. Pályázni folyamatosan lehet, a végső határidő 2026. június vége, illetve értelemszerűen a forrás kimerülése.

Fotó: Pixabay

Tőkejuttatás és nem hitel – miben más ez?

A program egyik legfontosabb újítása, hogy a részt vevő cégek nem hitelt, hanem tőkejuttatást kapnak. Ez azt jelenti, hogy a biztosított forrás egy százalékáig ideiglenes tulajdonrészt szerez a Demján Sándor Beruházási Magántőkealap, a fennmaradó rész pedig tulajdonosi kölcsönként érkezik a céghez. A fejlesztést egy éven belül kell megvalósítaniuk a cégeknek, a visszafizetés pedig hat év múlva, egy összegben esedékes – mindössze évi fix 5 százalékos kamat mellett.

Az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. befektetőként nem szól bele a vállalkozás napi működésébe, ugyanakkor vétójoga van minden olyan döntésnél, ami a befektetés biztonságát érintheti.

Milyen cég pályázhat?

A tőkejuttatásra Magyarországon bejegyzett, kettős könyvvitelt vezető kkv-k pályázhatnak. A cégeknek legalább két lezárt üzleti évvel és minimum 300 millió forintos éves árbevétellel kell rendelkezniük.

Fontos tehát érteni a különbséget, hogy a DSTP a klasszikus kockázatitőke-befektetésekhez képest két kulcsfontosságú könnyítést kínál: az elvárt hozam alacsony, mindössze 5 százalék, és a befektető nem vesz részt a cég irányításában.