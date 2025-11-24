Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Aranyat érő nézettségét valódi aranyra váltja Tucker Carlson

Pedig a műsorvezető nem bízik már a dollárban és a központi bankokban. Tucker Carlson közönségére más aranykereskedők is szívesen céloznak.
K. B. G.
2025.11.24, 15:10
Frissítve: 2025.11.24, 15:22

Tucker Carlsont is elérte az aranyláz, így a népszerű műsorvezető úgy döntött, hogy a nemesfémmel foglalkozó céget indít. Egy interjúban a médiaszemélyiség például arról beszélt, hogy a központi bankok átverések és a dollár napjai is meg vannak számlálva. Ez vezette Carlsont az olyan kézzelfogható eszközök felé, mint az arany.

Tucker Carlson nem bízik a központi bankokban és a dollárban / Fotó: AFP

A műsorvezető által indított Battalion Metals egyebek mellett aranyérméket és tömböket kínál, valamint az egyik amerikai nyugdíj-megtakarítási forma nemesfém megtakarításához nyújt támogatást – írja a The Wall Street Journal. Elmondása szerint a projekt már korábban, a Fox Newstól való 2023-as távozása óta foglalkoztatta.

Tucker Carlson szerint az arany értékállóbb a dollárnál

Carlson elképzelései a központi bankokról és a dollár nemzetközi szerepéről nem számítanak újdonságnak, sőt a Wall Streeten is népszerűek az utóbbi időben, ami az arany szárnyalásához is hozzájárult. A dollár központi szerepének csökkenése és az inflációval szembeni értékállóság sok aranybefektető fő tézisének számít. Ráadásul az arannyal foglalkozó cégek előszeretettel hirdetnek Carlson és más jobboldali megmondóemberek műsoraiban.

A műsorvezető beszélt arról is, hogy egy arannyal foglalkozó vállalat évi 20 millió dollárt ígért neki, hogy hirdesse őket, 

ám Carlson inkább saját holdingcégén, a Last Countryn keresztül alapított vállalkozást, összefogva egy észak-dakotai aranykereskedővel, Christopher Olsonnal, aki a Battalion Metals vezérigazgatója is lesz. A cég mintegy 2-5 százalékkal árulja drágábban unciás érméit, mint a határidős piacokon megszokott árak, de tárolást is vállal.

Az arany ETF-ekbe rekordmennyiségű pénz áramlott és a nemesfém szárnyalásának hatására már áruházláncokban, mint a Walmart és a Costco is kapni érméket, ám ezek egyike sem rendelkezik akkora megafonnal, mint Tucker Carlson.

