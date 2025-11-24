Deviza
Shopper Park Plus
tőkeemelés
tőzsde
Lengyelország
részvénykibocsátás

Ez gyors volt: elkapkodták a Lengyelországba készülő magyar társaság részvényeit – sínen az év üzlete

Túljegyezték a másodlagos részvénykibocsátás során a lengyel piacra készülő ingatlanos társaság papírjait. A Shopper Park Plus 200 millió eurós beruházáshoz használná fel a frissen bevont forrást.
K. T.
2025.11.24, 15:45
Frissítve: 2025.11.24, 16:41

Sikeresenek bizonyul a Shopper Park Plus másodlagos nyilvános részvénykibocsátása (SPO), a Bloomberg információi szerint a társaság részvényeit ugyanis túljegyezték az egy hete indított kibocsátás során.

Shopper Park Plus, részvény
Új Shopper Park Plus-részvények érkeznek a Budapesti Értéktőzsdére / Fotó: Vémi Zoltán

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működő vállalat újonnan kibocsátandó részvényeinek ára 10,8 euró volt a kibocsátás során, ez az eredetileg kitűzött, 10,8-11,9 eurós kibocsátási érték alja, egyben 6 százalékos diszkontot jelent a már tőzsdén forgó papírok jelenlegi piaci árához képest.

A tőkeemelés keretében a társaság legalább 7,6 millió, legfeljebb 9,3 millió darab „A” sorozatú, részvényenként 0,1 euró névértékű dematerializált törzsrészvény kibocsátását célozta.

Lengyel nagybevásárlást finanszíroz a tőkeemeléssel a Shopper Park Plus

A Shopper Park Plus (SPP) október végén jelentette be, hogy élelmiszer-központú kiskereskedelmi parkok megvásárlását tervezi Lengyelországban. A 200 millió euró összértékű befektetést nagyjából fele-fele arányban bankhitelből, illetve újonnan kibocsátandó részvények értékesítéséből finanszíroznák.

Utóbbi a szóban forgó SPO, amely során körülbelül 90-110 millió eurós forrásbevonást tervezett a társaság.

A nyolc lengyelországi Auchan kiskereskedelmi ingatlanjának akvizíciója jelentős, nagyjából 50 százalékos ugrást jelent a magyar vállalat jelenlegi portfóliójában.

SPLUS részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
SPLUS részvény2025.11.24.
Utolsó ár: 11.5 EUR
Az SPP a Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban már bevált modellt követi a legnagyobb közép-európai piacon is, megveszik az ingatlanokat, majd bérbe adják az Auchannak úgy, hogy az üzletek továbbra is változatlanul működnek, a vevők semmit sem vesznek észre a tranzakciókból. A megállapodás 15 éves bérleti szerződést ír elő meghosszabbítási opcióval.

A Shopper Park Plus euróban jegyzett részvényei oldalaztak délután fél négyig a Budapesti Értéktőzsdén. Az év eleje óta 2,5 százalékot ereszkedett a kurzus. A társaság május végén részvényenként 84 cent osztalékot fizetett ki a befektetőknek.

