Ez gyors volt: elkapkodták a Lengyelországba készülő magyar társaság részvényeit – sínen az év üzlete

Sikeresenek bizonyul a Shopper Park Plus másodlagos nyilvános részvénykibocsátása (SPO), a Bloomberg információi szerint a társaság részvényeit ugyanis túljegyezték az egy hete indított kibocsátás során.

Új Shopper Park Plus-részvények érkeznek a Budapesti Értéktőzsdére / Fotó: Vémi Zoltán

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működő vállalat újonnan kibocsátandó részvényeinek ára 10,8 euró volt a kibocsátás során, ez az eredetileg kitűzött, 10,8-11,9 eurós kibocsátási érték alja, egyben 6 százalékos diszkontot jelent a már tőzsdén forgó papírok jelenlegi piaci árához képest.

A tőkeemelés keretében a társaság legalább 7,6 millió, legfeljebb 9,3 millió darab „A” sorozatú, részvényenként 0,1 euró névértékű dematerializált törzsrészvény kibocsátását célozta.

Lengyel nagybevásárlást finanszíroz a tőkeemeléssel a Shopper Park Plus

A Shopper Park Plus (SPP) október végén jelentette be, hogy élelmiszer-központú kiskereskedelmi parkok megvásárlását tervezi Lengyelországban. A 200 millió euró összértékű befektetést nagyjából fele-fele arányban bankhitelből, illetve újonnan kibocsátandó részvények értékesítéséből finanszíroznák.

Utóbbi a szóban forgó SPO, amely során körülbelül 90-110 millió eurós forrásbevonást tervezett a társaság.

A nyolc lengyelországi Auchan kiskereskedelmi ingatlanjának akvizíciója jelentős, nagyjából 50 százalékos ugrást jelent a magyar vállalat jelenlegi portfóliójában.