Évezredek után kitört egy óriási vulkán: tíz kilométeres a füstoszlop a lehető legrosszabb helyen, máris elterelik a repülőgépeket – videón a Hayli Gubbi

Hatalmas vulkánkitörés történt vasárnap reggel, rövid távon átrendezheti a légi közlekedést, hosszabb távon pedig kihatással lehet akár az egész Föld élővilágára – derült ki a Volcano Discovery tájékoztatásából. A műholdas adatok szerint jelentős a kén-dioxid-kibocsátás. A hatóságok riasztást adtak ki.

Tízezer éve alvó vulkán ébredt fel vasárnap Etiópiában

UTC idő szerint vasárnap reggel 8:30-kor Etiópia északkeleti Danakil-régiójában, az Erta Ale-hegységben egyik kevésbé ismert vulkánja, a Hayli Gubbi kitört. Műholdas képek alapján a hamu 10-15 kilométer magasra lövellt.

A Toulouse-i Vulkáni Hamufelhő Tanácsadó Központ (VAAC) adatai alapján a tűzhányó délutánig sorozatos robbanásokkal hányta magából a hamut, ami 13,7 kilométer magasba is feljutott.

A VAAC vasárnap kiadott térképei az alacsonyabban szálló hamut Djibouti és Jemen felé sodródva mutatták. A magasabban lévő hamu pedig kelet felé haladt Omán, majd az Arab-tenger felé, míg a felső légkörben sodródó részecskék északkelet felé mozdultak Irán, Pakisztán és India területei fölé – közölte a BNO News.

The eruption of Mount Haili Gubbi, seen from space.



This is its first activity in an estimated 10,000 years. pic.twitter.com/DOM4btplR1 — Black Hole (@konstructivizm) November 24, 2025

A hamufelhő azóta átsodródott az Arab-félsziget délnyugati részén és elhagyta Ománt, hétfő napközben már Delhi és Jaipur irányába tartott.

Az indiai légügyi hatóságok és a légitársaságok szorosan figyelik a helyzetet, mivel hétfő estétől a repülőjáratok közlekedésére is hatással lehet. A felhők előreláthatólag helyi idő szerint 17:30 körül érik el Jamnagart. Azok a járatok, amelyek ezen az útvonalon repülnének, máris érintettek – tudta meg a The Times of India.

Például az IndiGo Kannur–Abu Dhabi járata (6E 1433) hétfő délután Ahmedábádra tért ki, hogy elkerülje a hamufelhő útvonalát. Egy másik indiai légitársaság gépe Abu Dhabiban landolt, ahol a visszaindulás előtt alapos motorvizsgálatot végeznek rajta.

A Hayli Gubbi az Afar-hasadékban, az Erta Ale vulkáni vonulattól délkeletre található, ami Kelet-Afrika egyik legaktívabb vulkáni térsége. Bár a régióban gyakori a vulkáni tevékenység, Simon Carn vulkanológus szerint nincs bizonyíték arra, hogy a Hayli Gubbi bármikor kitört volna a holocén időszakban, azaz az elmúlt mintegy 10-12 ezer évben.