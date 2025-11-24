Már csak egy apró lépés, és a kínaiak beviszik a mélyütést a német autóiparnak – itt a figyelmeztetés
A kínai elektromos autók árháborúja minden jel szerint átlépte a határokat. Az ország legtöbb nagy autógyártója a Kantoni Autószalonon mutatta be 150 ezer jüannál, vagyis nagyjából 7 millió forintnál olcsóbb modelljeit, amelyeket a közeljövőben a külföldi piacokra is bevezetnének.
A kínai startupvállalat, a Leapmotor is ezen az eseményen mutatta be az A10-et, egy kompakt elektromos sportterepjárót, amelyet a jövő év első felében terveznek forgalomba hozni. Az ára a tervek szerint 100 ezer jüan (4,7 millió forint) körül lesz. A fejlesztések során a vállalat a gyors töltésre és a több kényelmi funkcióra fog összpontosítani.
A Leapmotor azt is tervezi, hogy kiegészíti modellpalettáját az EV Lafa 5-tel, melynek ára szintén 100 ezer jüan (4,7 millió forint) körül mozog majd. Mivel a Leapmotor az európai Stellantis vállalattal együttműködve felgyorsítja a Kínán kívüli terjeszkedést, várhatóan mindkét modell elérhetővé válik külföldön, így többek között Európában is.
Az állami tulajdonú Guangzhou Automobile Group autógyártó vállalat az Aion márkanév alatt ebben a hónapban piacra dobott i60 modelljét mutatta be a nagyközönségnek. Az SUV elektromos és plug-in hibridként besorolt, hatótávolság-növelt elektromos változatban is kapható lesz, ára 109 800 jüantól, vagyis nagyjából 5 millió forinttól kezdődik.
Csökkenő trend a kínai elektromos autók áraiban
Egyre inkább tendenciává válik, hogy az elektromos autók és a plug-in hibridek ára csökkenni kezd. A Kínai Autógyártók Szövetsége (CAAM) szerint a 100 001 és 150 ezer jüan közötti árkategóriájú elektromos és hibrid személygépkocsik voltak a legnépszerűbbek, január és szeptember között 2,35 millió darabot adtak el belőlük. Ráadásul a 80 001 jüan és 100 ezer jüan közötti árkategóriában eladott járművek száma megduplázódott 2024 azonos időszakához képest.
Cui Dongshu, a kínai személygépkocsi-ipari szervezet vezetője szerint az elektromos járművek árainak csökkenése volt a leginkább szembetűnő: az átlagos áruk január–szeptemberben 142 ezer jüan (6,6 millió forint) volt, ami 13 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez meghaladta a benzinüzemű autók 3 százalékos és az összes autótípus 7 százalékos átlagos árcsökkenését.
A Guangdong tartományban található Geely Galaxy kereskedésnél az autót vásárló ügyfelek fele a 70 ezer és 100 ezer jüan (3,2 millió és 4,7 millió) közötti árú Csingjüan kompakt elektromos autót választja. A Geely Galaxy a Zhejiang Geely Holding Group új energiájú járműmárkája.
Kína a semmiből sokkolta Európát: indul a sorozatgyártása az első elektromos autónak, amelybe már forradalmi új akkumulátor kerül – videón a filléres MG4 Anxin Edition
A kínai SAIC MG autómárka november 21-én a kínai Kantonban rendezett Guangzhou Autószalon keretében mutatta be a közönségnek az MG4 Anxin Edition modellt, amely az első, félig szilárd állapotú akkumulátorral felszerelt, sorozatgyártású személygépkocsiként kerül majd a piacra. A modell a SAIC és a QingTao Energy által közösen fejlesztett, mangánalapú lítiumion-akkumulátort használja, amelynek hatótávolsága 530 kilométer.
A CarNewsChina autós szakportál értesülései szerint a jelenlegi MG4-es széria ára 68 800–102 800 jüan (3,5–5 millió forint).
Az MG4 Anxin Edition végleges gyártási változatát még nem mutatták be, azonban az eddigi hírek alapján a külső kialakítása megegyezik az MG4-sorozatéval. Az autó megtartotta a széles karosszériájú hatchback profilját, a Cyberster ihlette első lökhárítót és a megvilágított MG emblémát is.
Kész Kína új BYD-gyilkos elektromos autója, hihetetlen az ára: ha megjelenik Magyarországon, mindenki ezt akarja majd
A Changan hivatalosan is bemutatta az új, tisztán elektromos Changan Nevo (Qiyuan) Q05 modelljét a kínai Kantonban rendezett 2025-ös Guangzhou Autószalonon, ahol a kompakt SUV egyből hatféle kivitelben vált elérhetővé – számolt be az E-cars.hu szakportál.
Az új modell árai 79 900 jüan és 109 900 jüan között alakulnak, ami 3,75 millió forint és 5 millió forint közötti összegnek felelnek meg. A kínai gyártó ebben az árkategóriában egy kifejezetten versenyképes elektromos SUV-t dobott a piacra, amely a csúcsváltozat esetében akár 506 kilométeres hatótávot kínál, a magasabb felszereltségű változatok pedig már a LiDAR-technológiát is tartalmazzák.