Lecsapott az Alzheimer a fogyasztószerek sztárjára, a dánok a fejüket fogják

Közel 10 százalékot szánkázott a dán Novo Nordisk. Az Ozempic és a Wegovy gyártója 2021 nyara óta nem látott árfolyammélységbe zuhant, miután kimutatták, hogy a sikeres fogyókúrás szerekben szereplő aktív összetevő nem lassította az Alzheimer-kór előrehaladását.

Visszaszorulnak a fogyókúrás szerek piacán / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hétfőn közölte a dán cég, hogy a vizsgálatok nem erősítették meg a szemaglutid előnyét a placebóval szemben az Alzheimer-kór előrehaladásának csökkentésében. Bár leggyakrabban fogyókúrára és cukorbetegség kezelésére használják az Ozempicet, s más GLP-1 kategóriába tartozó gyógyszereket, fontosak a további indikációk a piaci versenyben. Így például az amerikai Eli Lilly gyógyszerei, a Mounjaro és a Zepbound, hatékonyságot mutattak a szív-, vese- és májbetegségek vizsgálataiban.

Rosszkor jöttek a negatív klinikai eredmények

a Novo Nordisk számára, mely vesztésre áll a fogyókúrás szerek piacán. A versenytárs Eli Lilly a múlt héten lett az első gyógyszeripari vállalat, amely elérte az 1000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt.

Bár nincs még veszve minden, mert a kutatások arra utalnak, hogy a GLP-1 bizonyos rákfajták esetén segítheti a kezelést.

A Novo Nordisk nemrégiben csökkentette növekedési kilátásait az Ozempic és a Wegovy számára, s visszalépett a Pfizerrel folytatott licitási háborúból, melyet az amerikai elhízás elleni gyógyszereket gyártó, Metseráért folytattak.

Tavaly nyáron 1028 koronánál tetőzött a Novo Nordisk árfolyama.

Azóta piaci kapitalizácója háromnegyede leolvadt.

Most 275 dán korona közelében mozog a kurzus.