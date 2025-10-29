Hatalmas forgalomnövekedésre számíthatunk hétvégén: ezeket a járatokat sűríti a BKK és a MÁV – a pótlóbuszok már készenlétben

Szombaton Mindenszentek ünnepén és vasárnap Halottak napján és egyben az őszi szünet utolsó napján várhatóan sokkal többen utaznak a vonatokon, a távolsági buszokon és a helyi tömegközlekedésen, mint egy átlagos hétvégén. Emiatt kiemelten készül november első két napjára a MÁV-Volán csoport és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) is.

A MÁV és a BKK is készül a temetői rohamra / Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Járatot sűrít a MÁV, a pótlóbuszok már készenlétben

A vasúttársaság szerdai közleménye szerint az autóbuszok és a HÉV-ek ünnepnapi, a vonatok szombati közlekedési rend szerint közlekednek mindkét napon. Ezen kívül az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei – főként az őszi szünet végén, november 2-án – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. Vagyis

a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség,

a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj,

a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart,

a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton,

a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény,

a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Savaria, Dráva, Mura,

továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCity

több kocsival megerősítve közlekednek majd hétvégén.

Kiemelték, hogy a MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a vonatközlekedés fenntartását. Szükség esetén pedig már MÁVbuszok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

A Volán- és HÉV-járatok a kegyeleti ünnepi hétvége mindkét napján ünnepnapi közlekedési rend szerint közlekednek.

Temetői járatokat alakítanak ki országszerte több helyen a helyi közlekedésben. Ezzel kapcsolatban a részletes információk az érintett települések oldalain is elérhetők.

A temetők jobb megközelíthetőségét és forgalmirend-változásokat jelentett be a BKK

Mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban, október 30-tól november 2-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít a BKK. Október 30-tól november 2-ig a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a BKK a temetőkbe igyekvőket.