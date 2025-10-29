Deviza
közlekedés
Mindenszentek
Halottak Napja
BKK
MÁV
Volán

Hatalmas forgalomnövekedésre számíthatunk hétvégén: ezeket a járatokat sűríti a BKK és a MÁV – a pótlóbuszok már készenlétben

Több városban a temetőkhöz közvetlen buszjáratokat biztosítanak a közlekedési társaságok. A MÁV-Volán csoport és a BKK is gőzerővel készült Mindenszentekre és Halottak napjára.
VG
2025.10.29, 15:04

Szombaton Mindenszentek ünnepén és vasárnap Halottak napján és egyben az őszi szünet utolsó napján várhatóan sokkal többen utaznak a vonatokon, a távolsági buszokon és a helyi tömegközlekedésen, mint egy átlagos hétvégén. Emiatt kiemelten készül november első két napjára a MÁV-Volán csoport és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) is.

A MÁV és a BKK is készül a temetői rohamra / Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Járatot sűrít a MÁV, a pótlóbuszok már készenlétben

A vasúttársaság szerdai közleménye szerint az autóbuszok és a HÉV-ek ünnepnapi, a vonatok szombati közlekedési rend szerint közlekednek mindkét napon. Ezen kívül az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei – főként az őszi szünet végén, november 2-án – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. Vagyis

  • a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség,
  • a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj,
  • a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart,
  • a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton,
  • a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény,
  • a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Savaria, Dráva, Mura,
  • továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCity

több kocsival megerősítve közlekednek majd hétvégén.

Kiemelték, hogy a MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a vonatközlekedés fenntartását. Szükség esetén pedig már MÁVbuszok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

A Volán- és HÉV-járatok a kegyeleti ünnepi hétvége mindkét napján ünnepnapi közlekedési rend szerint közlekednek.

Temetői járatokat alakítanak ki országszerte több helyen a helyi közlekedésben. Ezzel kapcsolatban a részletes információk az érintett települések oldalain is elérhetők.

A temetők jobb megközelíthetőségét és forgalmirend-változásokat jelentett be a BKK

Mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban, október 30-tól november 2-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít a BKK. Október 30-tól november 2-ig a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a BKK a temetőkbe igyekvőket.

Közleményükben kiemelték, hogy az Új köztemető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as, valamint ebben az időszakban minden nap napközben az Új köztemetőig közlekedő 37-es villamost, a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as, a 202E és a 268-as autóbuszokat, november 1-jén és 2-án Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbuszt ajánlja. A temető elérhető a Puskás Ferenc Stadion metróállómás felől a 95-ös és 195-ös autóbusszal is. A társaság november 1-jén és 2-án expresszvillamost indít 28E jelzéssel a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között. A 28E járat csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg. A rövidebb menetidőnek köszönhetően az Orczy tér térségéből érkezők 3-5 perccel, Kőbánya alsó térségéből érkezők 3 perccel gyorsabban érhetik el az Új köztemetőt.

Az Új köztemető környékén november 1-jén és 2-án ideiglenes forgalmi rend lép életbe: az Újhegyi utat a Maglódi úttól a temető bejárata felé a közösségi közlekedésnek tartják fenn, ebben az időszakban a Sírkert utat egyirányúsítják a Maglódi út irányába, a Kozma utca Jászberényi út-körforgalom közötti szakaszát – a forgalom nagyságának függvényében – a Jászberényi út irányából csak a közösségi közlekedési járatok használhatják.

A Farkasréti temető a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar, illetve a 2-es metró felől a november 1-jén és 2-án napközben sűrűbben közlekedő 59-es, illetve az 59A villamossal érhető el. Emellett a 8E és az 53-as autóbusz is gyakrabban közlekedik november 1-jén és 2-án.

Az Óbudai temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 160-as, továbbá a 260-as járatot ajánlja a BKK. A 118-as és a 218-as autóbusz mellett 218A jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek tér és az Óbudai autóbuszgarázs között, biztosítva a H5-ös HÉV felől is a sírkert könnyebb elérését. A temető a Bécsi úton közlekedő elővárosi buszjáratokkal is megközelíthető.

A Megyeri temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 30A és 196-os, valamint a 30-as, a 230-as, és a 147-es autóbuszt ajánlja a társaság. A 122E autóbusz Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak végállomás felé is megáll a Megyeri temetőnél október 30-án és 31-én.

A Rákospalotai temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 196-os, 196A, valamint a 231-es és a 231B autóbuszokat, továbbá a 69-es villamos mellett a 130-as autóbuszt ajánlják. A 130-as járat október 30. és november 2. között csuklós autóbusszal, hétköznap napközben sűrűbb követéssel közlekedik.

A Pesterzsébeti temető megközelítéséhez az alacsonypadlós 2B és 52-es jelzésű pótlóbuszokat, valamint a 36-os autóbuszt ajánlják, továbbá a november 1-jén és 2-án a Gubacsi út/Határ út és a Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedő 36B jelzésű rendkívüli autóbuszjáratot. A temető elérhető a megszokottnál sűrűbben közlekedő 135-ös autóbusszal, amely november 1-jén - az áruházak zárva tartása miatt - a Szentlőrinci úti lakótelepig közlekedik. A 36B rendkívüli buszjárat a Gubacsi út/Határ út és Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedik.

A Kispesti temető megközelítéséhez a két napon sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A autóbuszokat, továbbá a 42-es villamost, a 132E, a 142E, a 194-es és a 194B autóbuszokat, a Pestszentlőrinci temető megközelítéséhez a sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A, a 182-es, a 184-es autóbuszokat, továbbá a 182A, a 198-as, a 217-es, a 217E, a 282E és a 284E buszokat javasolja a BKK.

A Csepeli temetőhöz a 38-as, 38A, 138-as és 238-as autóbusszal, valamint a Halásztelek és Szigetszentmiklós felé közlekedő elővárosi buszjáratokkal lehet eljutni. A felsorolt vonalakon a szokásosnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszok közlekednek. A 138A autóbusz november 1-jén és 2-án Csepel, Szent Imre tér és a Hárosi csárda között közlekedik. A Cinkotai temető a szintén sűrűbben közlekedő 92-es és a 92A autóbuszokkal közelíthető meg.

A Budafoki temető az 58-as és a 158-as, a 250-es és a 250B buszjárattal, november 1-jén és 2-án a Savoya Parktól induló 158B autóbusszal, a Budakeszi temető a 188-as, a 188E és a 222-es autóbusszal, illetve rövid sétával a 22-es és a 22A autóbusszal, valamint a Telki felé közlekedő elővárosi járatokkal közelíthető meg.

A Nagytétényi temető megközelítésére a november 1-jén sűrűbben közlekedő 33-as autóbuszokat, továbbá a 13-as, a 113-as, a 113A és a 133E buszok igénybevételét javasolja a BKK.

A Fiumei úti sírkert megközelítésére a társaság a 23-as és a 24-es villamos mellett Kőbánya felől a 28-as, a 28A és a 37-es villamost ajánlja. November 1-jén és 2-án rendkívüli járatként a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között 28E jelzéssel expresszvillamos közlekedik.

A Kozma utcai izraelita temető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as villamost, Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as és a 268-as autóbuszt javasolja.

A BKK azt is közölte, hogy az iskolai őszi szünet idején, október 27-e és 31-e között a tanszüneti menetrendek, november 1-jén az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrendek szerint közlekednek járatai.

