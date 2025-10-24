Deviza
Brutális járatcsökkentésbe kezd a Ryanair

A fapados óriás drasztikus lépést jelentett be: több európai útvonalát is leállítja a megemelkedett adók és repülőtéri díjak miatt. A Ryanair szerint az emelkedő terhek ellehetetlenítik a növekedést – és a drágulás árát végül az utasok fizetik meg. Magyarország nem jár rosszul, de lassan leáldozik a fapados modellnek.
Lengyel Gabriella
2025.10.24, 10:19
Frissítve: 2025.10.24, 10:53

A Ryanair újabb drasztikus lépést jelentett be: több európai útvonalát is leállítja a megemelkedett adók és repülőtéri díjak miatt – írja az Origo az Euronews cikkét idézve.

ryanair
                                                                             Óriási járatcsökkenést jelentett be a Ryanair / Fotó: Nicolas Economou

Miért döntött így a Ryanair? 

Az ügy több szempontból is érdekes, egyrészt jól mutatja, hogyan hatnak a fapados modellre a helyi repülőtéri díjak és adók és a késések miatti kártérítések megemelése. A költségek növekedése közvetlenül befolyásolja, hogy egy low-cost légitársaság megtart-e egy útvonalat, illetve milyen kapacitással üzemel. Másrészt ez a lépés egyfajta figyelmeztetés a repülőtér-üzemeltetők és a nemzeti hatóságok felé: ha túl magasra emelik a díjakat, az visszaveti a légi forgalmat, ami azonnali hatással lesz a vendégéjszakák számára és a turisztikai bevételekre.  

Németországban a társaság a tél folyamán több mint 800 ezer ülőhelyet tervez visszavonni, és 24 járatot töröl kilenc olyan német repülőtérről, amelyeket „magas költségűnek” minősített. Hogy a döntés mely további országokat érint, és mi lesz a magyarországi járatokkal, azt itt olvashatja el. 

 

