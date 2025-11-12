Zuhannak az albérletárak, egyelőre nem is látszik a vége - megrengetheti a budapesti albérletpiacot az Airbnb tiltása

Rendkívül ritka eredményeket produkált a magyarországi albérletpiac. A KSH–Ingatlan.com lakbérindexe szerint a szeptemberi havi szintű csökkenés után októberben is negatív irányba változott mind az országos, mind a budapesti mutató. A legfrissebb, októberi eredmények szerint az országos havi index szerint 0,7 százalékkal csökkentek a lakbérek, Budapesten pedig 1 százalék visszaesés következett be. Az elmúlt két hónapban az országos albérletárak közel 2 százalékkal kerültek lejjebb. Hasonló mértékű csökkenés két egymást követő hónapban legutóbb a koronavírus-járvány csúcsidőszakában, 2020 november–decemberében történt.

Csökkennek az albérletárak – rég volt erre példa / Fotó: Kallus György

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a lejtmenetben szerepet játszik, hogy az Otthon Start program bérlőket szív ki az albérletpiac keresleti oldaláról, mivel ők kedvezményesen tudnak első lakást vásárolni. Emiatt a kínálat felhalmozódik és bővül, aminek köszönhetően fokozódik a versenyhelyzet a bérbeadói oldalon. Az Ingatlan.com adatai szerint

csak Budapesten és a megyei jogú városokban, valamint vármegyeszékhelyeken jelenleg közel 15 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetésből válogathatnak a bérlők, ami 5 százalékkal nagyobb kínálatot jelent, mint egy évvel ezelőtt.

Észak-Magyarország a kivétel, de ott is csak stagnáltak az albérletárak

A részletes októberi adatokból kiderül, hogy szinte minden térségben csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. A legnagyobb visszaesés Nyugat-Dunántúlon, Észak-Alföldön és Dél-Alföldön volt megfigyelhető, ahol 1–1,6 százalék közötti csökkenés történt az elmúlt hónapban. A Közép- és Dél-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében ennél enyhébb, 0,5-0,7 százalék körüli visszaesés történt. Egyedül Észak-Magyarország volt a kivétel, ahol szeptemberhez képest minimális, 0,1 százalékos emelkedés történt, ami valójában stagnálást tükröz.

Megrengetheti a budapesti albérletpiacot az Airbnb tiltása

A Kúria legfrissebb határozata szerint 2026-tól jogosan száműzi a VI. kerületi önkormányzat Terézvárosból a rövid távú lakáskiadást, vagyis az airbnb-zést.

A döntés erősen átrendezheti a budapesti albérletpiacot is, mivel az érintett városrészben több lakástulajdonos dönthet a hosszú távú bérbeadás mellett, ami növelheti az albérletkínálatot.

A kínálat bővülése pedig tovább fékezheti a lakbérek emelkedését, ami hatással lehet a többi városrész bérleti díjaira is. Az egyik legnagyobb kérdés, hogy a többi belvárosi kerület vezetői körében mennyire lesz ragadós a terézvárosi példa – értékelte a helyzetet Balogh László.